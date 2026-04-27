Какво нас вријеме очекује сутра?

Аутор:АТВ
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ (ФБиХ) сутра ће прије подне бити сунчано уз могућност краткотрајне кише и пљускова у послијеподневним часовима, те највишу температуру до 24 степена Целзијусових.
Ујутро ће бити претежно ведро и свјеже, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Средином дана очекује се постепено повећање облачности са сјевера које ће локално донијети краткотрајну кишу или пљускове, углавном у брдско- планинским предјелима од запада ка истоку.
Увече су локални пљускови могући и на сјеверу.
Дуваће слаб до умјерен, на сјеверу појачан источни и сјевероисточни вјетар.
Јутарња температура ваздуха износиће од четири до девет, а дневна од 18 до 24 степена Целзијусових.
У Републици Српској и ФБиХ данас преовладава сунчано вријеме уз малу до умјерену облачност, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура ваздуха у 14.00 часова: Бјелашница осам, Соколац и Иван Седло 18, Зворник 19, Бањалука, Гацко и Нови Град 20, Бијељина, Мркоњић Град и Сребреница 21, Добој, Приједор и Тузла 22, Сарајево 23, Вишеград 24, Билећа, Требиње и Зеница 25, те Мостар 29 степени Целзијусових.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
16
35
16
27
16
25
16
22
16
13
Тренутно на програму