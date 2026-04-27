Нова правила за возаче: Промијенио се начин регистрације аутомобила

Аутор:АТВ
Коментари:0
Примјена новог начина регистрације аутомобила купљених на лизинг примјењује се од марта мјесеца, тако да власници оваквих возила документацију достављају електронским путем.
Наиме, возачи чија су возила купљена на лизинг, већ мјесец дана немају обавезу да документа потребна за регистрацију достављају у папирном облику, већ се поступак одвија електронски, рекли су из Министарства унутрашњих послова Србије.
У оквиру заједничког пројекта, Агенција за привредне регистре и МУП, у сарадњи са Асоцијацијом лизинг компанија Србије, обезбиједили су услове да се поступак регистрације возила узетих на лизинг - од закључења уговора о финансијском лизингу, преко уписа у Регистар финансијског лизинга, до саме регистрације возила - реализује електронским путем, без потребе за прилагањем документације у папирној форми.
Србија
Реализацији овог система претходила је адаптација информационих система АПР-а, МУП-а и лизинг компанија.
Прва регистрација возила по уговору закљученом са лизинг кућом, за коју су службеници МУП-а податке и документацију преузели електронски путем сервиса АПР-а, обављена је 27. марта 2026. године у Полицијској станици Врачар.
Како се наводи, пружање услуга путем новог сервиса значајно поједностављује и убрзава поступак регистрације возила. Услов за његово коришћење јесте да уговор о финансијском лизингу буде закључен у електронској форми.
Више од 1.000 захтева за лизинг током само седам дана недавно одржаног Сајма аутомобила у Београду потврђује да је овај модел финансирања изузетно популаран међу купцима, без обзира на то да ли се купују путничка или теретна возила, као и електрични и хибридни аутомобили.
За многе купце у Србији овај вид куповине представља једини начин да дођу до новог аутомобила, преноси Информер.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
2 ч0
Сцена
2 ч0
Хроника
2 ч0
Бања Лука
2 ч0
Најновије
16
35
16
27
16
25
16
22
16
13
Тренутно на програму