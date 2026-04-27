Процурили подаци, одмах провјерите картицу: МУП издао хитно упозорење

27.04.2026 14:10

МУП упозорава грађане на ризик од злоупотреба након хаковања Booking.com. Провјерите своје податке и будите опрезни са трансакцијама.

Поводом актуелних информација о безбедносном инциденту на платформи Booking.com, у оквиру којег је дошло до неовлашћеног приступа одређеним подацима корисника, Служба за борбу против високотехнолошког криминала Управе за технику МУП-а Србије упозорила је грађане на повећан ризик од злоупотреба и превара.

Према доступним информацијама, неовлашћена лица су могла да приступе подацима као што су имена, контакт информације и детаљи резервација. Ови подаци могу бити искоришћени за циљане преваре и фишинг нападе.

Иако, према наводима компаније, подаци о платним картицама нису директно компромитовани, надлежни упозоравају да и остале информације могу послужити за покушаје преваре, у којима се од корисника накнадно траже подаци о картици или извршење додатних уплата.

Због тога МУП апелује на грађане који су користили ову платформу и уносили податке о платним картицама да обрате посебну пажњу на све трансакције. У случају било какве сумњиве активности, потребно је одмах контактирати банку и блокирати картицу.

Грађанима се такође савјетује да размотре привремено смањење дневних лимита за интернет плаћања, да никада не достављају податке о картицама путем мејла, СМС порука или апликација за дописивање, као и да буду посебно опрезни са порукама које се представљају као комуникација са смештајем или платформом, а у којима се тражи хитна уплата или "верификација" картице.

Надлежни подсјећају да су и раније забиљежени случајеви злоупотребе података кроз лажно представљање смјештајних објеката, при чему преваранти користе стварне податке о резервацијама како би своје поруке учинили увјерљивијим.

Уколико грађани примете неовлашћене трансакције или посумњају на злоупотребу својих података, неопходно је да без одлагања обавесте банку, блокирају картицу и случај пријаве надлежним органима.

Служба за борбу против високотехнолошког криминала наставиће да прати ситуацију и предузима мере у циљу заштите грађана и сузбијања оваквих кривичних дела, наведено је у саопштењу, преноси Курир.

