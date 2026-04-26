Како израчунати отпремнину при одласку у пензију

26.04.2026 22:07

Фото: Markus Spiske/Pexels

О правима и обавезама државних службеника и намјештеника, укључујући и исплату отпремнине, у Србији одлучује руководилац органа посебним рјешењем.

Тиме се формално потврђује испуњеност услова за престанак радног односа и остваривање припадајућих примања.

Колики је износ отпремнине?

Законом је дефинисан минимални износ отпремнине, који не може бити мањи од две просјечне зараде у Републици Србији.

Међутим, овај износ може бити и већи уколико је тако предвиђено колективним уговором, правилником о раду или појединачним уговором о раду.

Према посљедњим подацима Републичког завода за статистику Србије, просјечна нето зарада у Србији износи око 118.000 динара, што значи да законски минимум отпремнине достиже приближно 230.000 до 240.000 динара, уз могућност већих износа у зависности од послодавца.

У пракси, с обзиром на просјечне зараде у претходној години, отпремнина може достићи износ и већи од 300.000 динара, али коначан износ зависи од конкретног послодавца и интерних аката.

Када се исплаћује отпремнина?

Отпремнина се најчешће исплаћује на дан престанка радног односа, односно на дан одласка у пензију.

Уколико то није могуће, рок за исплату дефинише се општим актом послодавца или уговором о раду, али исплата мора бити извршена у разумном року.

На које врсте пензије се односи?

Право на отпремнину не зависи од врсте пензије, већ се односи на све облике престанка радног односа због пензионисања.

То укључује старосну пензију, пријевремену старосну пензију, као инвалидску пензију.

Шта је важно знати?

Иако закон прописује минимум, пракса показује да се износ и услови исплате могу разликовати у зависности од институције.

Зато је препоручљиво да запослени, прије одласка у пензију, провјере одредбе важећих интерних аката како би имали тачан увид у висину и рок исплате отпремнине.

На тај начин могу на време планирати своје финансије и избећи евентуалне недоумице у вези са остваривањем овог права, пише "Мондо".

