Огласио се Драган који је био у коми након што је претучен пред бебом

Драган Р, којег је крвнички претукао тинејџер Л.Т. (21) док је са супругом и бебом у колицима прелазио пјешачки прелаз на Врачару, огласио се поводом пресуде од годину дана кућног затвора која је изречена оптуженом младићу за наношење тешких тјелесних повреда.
Подсјетимо, Л.Т. је осуђен на годину дана кућног затвора, јер је Драгану Р. нанео тешке тјелесне повреде, након којих је и стављен у вјештачку кому, а мјесецима након тога, од посљедица трауме које је претрпио, није се сјећао ничега.
Како каже Драган, ни данас, годину и по дана од напада, сјећање му се није вратило, али је јаснију слику цијелог догађаја схватио када је погледао снимке камера које су снимиле напад и саслушао изјаве свједока који су били присутни.
"Прво бих желио да кажем да је пресуда коначна и немам право да се жалим, али сада могу да испричам све везано за случај, укључујући изјаве свједока, како његових, тако и мојих. Ја се и даље не сјећам догађаја, можда је тако и боље. Све што причам заснива се на изјавама свједока, видео-снимцима које сам прегледао и ономе што су ми пренијели људи око мене", започиње причу Драган за "Блиц" и наставља:
"Прелазио сам улицу са женом и дјететом које је тада било у колицима. Ауто је ударио у колица и ја сам пришао возачу. Гледајући два снимка (један са трафике и други који гледа на Макензијеву улицу), види се како он одмах креће да ме удара у главу више пута. Првим ударцем ме баца у несвијест и ја почињем да падам. Други ударац је услиједио док сам падао, а потом је наставио да ме удара неколико пута док сам лежао на земљи. Све ово се види у виду његове силуете како замахује рукама на другом снимку који никада није изашао у медијима", прича Драган.
Како наводи, суђење је завршено у два рочишта и тинејџер је осуђен на годину дана кућног затвора. Осумњичени је у свом исказу негирао да је први напао Драгана, међутим свједоци су рекли другачије.
"Нисмо ни стигли све ово да предочимо судији, јер је он већ на другом суђењу, на ком је требало да дам исказ, осуђен на наногицу... Сви свједоци који су саслушани су потврдили да ја њега нисам ударио, већ да је он мене песницама ударао по глави, а потом наставио када ме је оборио на тло. Дакле сви, сем једног његовог свједока, који очигледно није ни видео догађај, већ је причао неповезано (није знао тачно вријеме, колико је шта трајало, како смо били обучени итд.). Свједок који је био одмах иза нас је најбоље видио цијели догађај и описао је све оно што сам и ја видио на снимку", прича Драган.
Према Драгановим ријечима, осумњичени тинејџер тренира борилачке спортове, а пресуда на коју је осуђен лош је примјер омладини и порука да ће за насилничко понашање добити благе казне.
"Напоменуо бих да кривац тренира борилачке спортове, не знам да ли један или више њих, и да је апсолутно знао шта ради и како ме удара. Многи помињу да је ово био покушај убиства, али наши судови то не гледају тако. Казна је, по мом мишљењу, срамотна и недовољна. Ако је неко кренуо овим путем јако млад, а казна му буде овако блага, то га учи да ће и убудуће моћи то да ради, а да су посљедице скоро па никакве, да сједи код куће годину дана. Ово не учи само њега, већ и цијелу нашу омладину, да је у реду претући некога скоро до смрти, а да су посљедице апсолутно никакве".
Драган је најавио да ова пресуда није крај овог поступка, те да ускоро крећу у парнични поступак.
"Желим да нагласим да је све ово кроз шта сам ја прошао, чист примјер да више нисте безбједни на улици, да немате никаква права као пјешак на пјешачком прелазу и да на крају могу да вам се боре за живот у болници, а да кривац буде у свом дому годину дана са наногицом. Али ово није крај. Крећемо у парницу, већ ми се неколико адвоката јавило. Спреман сам да ово траје годинама и истрајаћу", закључио је Драган.
Драган Р. (38) је са супругом и бебом од седам мјесеци прелазио улицу на пјешачком прелазу на Врачару, када је аутомобил у којем је био тинејџер Л. Т. (19) кренуо да се испаркирава. Возило је закачило колица са бебом, након чега је услиједило брутално пребијање оца бебе.
Драган је претрпио тешке тјелесне повреде, била му је поломљена јагодична кост, вилица и нос, неко вријеме је провео и у вјештачкој коми.
Тинејџер је након напада ухапшен и у притвору је провео мјесец дана, али је пуштен на слободу након што су саслушани сви свједоци.
Након више од годину дана од напада, против осумњиченог Л.Т. је подигнута оптужница, а недуго затим је почело суђење је почело и суђење. Након два рочишта, осумњичени је осуђен на годину дана кућног затвора и оштећени Драган нема право жалбе на ову пресуду.
