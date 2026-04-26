Угашен профил малог Виктора: Јако сам тужан

26.04.2026 13:08

Виктор Митић на инстаграму
Фото: Instagram / panda.42987711

Профил малог Виктора Митића, д‌јечака који је освојио интернет хеклањем и за кратко вријеме прикупио више од 400.000 пратилаца, угашен је.

Том приликом, он се огласио поручивши да је због тога веома тужан, али и да га то неће зауставити те да настави са својим хобијем.

Виктор Митић, који је одушевио Србију када је почео да хекла ћилим и за сваког новог пратиоца додаје по једну петљицу, покорио је интернет када је за непуних месец дана добио невјероватних 400.000 пратилаца. Ипак, његов успјех који кад је у питању скупљање правих пратилаца до сада нико у Србији није остварио изгледа да је некоме сметао. Профил му је угашен.

Алмер Инајетовић

Хроника

Ухапшена двојица помагача Алмера Инајетовића

“Неко ме је изгледа пријављивао и суспендовали су ми профил, верујем да су били љубоморни. Јако сам тужан. Имам нови профил, али се надам да ћемо можда успети да вратимо и стари. Настављам да хеклам наш највећи ћилим, то сигурно”, рекао је тужним гласом Виктор.

Откако се појавио на интернету, малени Виктор има огромну пажњу јавности. Иако има само 11 година изазвао је доста негативних коментара који су се махом заснивали на томе да д‌јечаци не би требало да хеклају, преноси Курир.рс.

Али, тада се подигла права позитивна лавина и многи су стали у његову одбрану, а прије свих свештеник Предраг Поповић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

Портпарол Кремља

Свијет

Песков: Безбједносна архитектура Европе незамислива без Русије

29 мин

0
Алмер Инајетовић

Хроника

Ухапшена двојица помагача Алмера Инајетовића

41 мин

0
Сахрана Мире Додик

Република Српска

У Мрчевцима сахрана мајке Милорада Додика

48 мин

0
Дјевојка на столици за шминкање док је друга дјевојка шминка

Стил

Трикови шминкера за брзо прекривање подочњака

58 мин

0

Више из рубрике

Тло не мирује: Земљотрес погодио Србију

Србија

Тло не мирује: Земљотрес погодио Србију

2 ч

0
Fudbalska lopta

Србија

Мушкарац преминуо током фудбалске утакмице: Турнир одмах прекинут

19 ч

0
Виктор Митић дјечак који хекла

Србија

Малени Виктор се огласио након што му је хакован профил: Има само једну молбу

22 ч

0
Метеоролози најавили минусе: Стижу за велики празник

Србија

Метеоролози најавили минусе: Стижу за велики празник

23 ч

0

