Угашен профил малог Виктора: Јако сам тужан

Профил малог Виктора Митића, дјечака који је освојио интернет хеклањем и за кратко вријеме прикупио више од 400.000 пратилаца, угашен је.
Том приликом, он се огласио поручивши да је због тога веома тужан, али и да га то неће зауставити те да настави са својим хобијем.
Виктор Митић, који је одушевио Србију када је почео да хекла ћилим и за сваког новог пратиоца додаје по једну петљицу, покорио је интернет када је за непуних месец дана добио невјероватних 400.000 пратилаца. Ипак, његов успјех који кад је у питању скупљање правих пратилаца до сада нико у Србији није остварио изгледа да је некоме сметао. Профил му је угашен.
“Неко ме је изгледа пријављивао и суспендовали су ми профил, верујем да су били љубоморни. Јако сам тужан. Имам нови профил, али се надам да ћемо можда успети да вратимо и стари. Настављам да хеклам наш највећи ћилим, то сигурно”, рекао је тужним гласом Виктор.
Откако се појавио на интернету, малени Виктор има огромну пажњу јавности. Иако има само 11 година изазвао је доста негативних коментара који су се махом заснивали на томе да дјечаци не би требало да хеклају, преноси Курир.рс.
Али, тада се подигла права позитивна лавина и многи су стали у његову одбрану, а прије свих свештеник Предраг Поповић.
