Метеоролози најавили минусе: Стижу за велики празник

Предстојећи викенд у Србији донијеће стабилне временске прилике и температуре које више подсјећају на касно прољеће него на крај априла.
Очекује се претежно сунчано вријеме, уз дневне максимуме изнад 20 степени, док ће у недјељу жива у термометру локално достизати и 25 до 26 степени. Ипак, током тог дана услиједиће и промена у виду појачаног сјеверозападног вјетра, који ће повремено имати и врло јаке ударе.
Почетак наредне седмице донијеће благо освјежење, али без значајнијег пада температуре – вријеме ће остати релативно топло и суво, уз постепено наоблачење. Већ у уторак послије подне и увече, у западним и централним крајевима очекује се погоршање времена, уз кишу, пљускове и грмљавину.
Од сриједе слиједи израженији пад температуре, па ће временске прилике бити осјетно свјежије, док ће се киша задржати углавном у јужним предјелима земље.
За Први мај прогнозира се неуобичајено свјеже вријеме за овај дио године. Очекује се промјењиво облачно, уз знатно ниже температуре него током викенда. Ноћи ће бити прилично хладне, са минималним вредностима од 2 до 8 степени, док ће на планинама температура падати у минусе. Због тога се свима који планирају боравак на отвореном саветује адекватно топла гардероба.
Током дана биће прохладно, уз максималне температуре од 14 до 18 степени, док се у Београд очекује око 16 степени.
У поређењу са просјечним вриједностима за почетак маја, које се крећу између 19 и 24 степена, јасно је да нас очекује краткотрајно захлађење. Крај априла и сам улазак у мај донијеће пад температуре од око 7 до 8 степени у односу на вриједности које ће бити забиљежене током овог топлог викенда, пише "Ало".
