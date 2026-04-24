Мацут: Омогућити генералу Младићу лијечење у Србији

Предсједник Владе Србије Ђуро Мацут апеловао је да се генералу Ратку Младићу омогући повратак у Србију, да ту настави да живи под контролом српских љекара који би водили бригу о њему.
Мацут је истакао да Србија даје све гаранције за боравак генерала Младића да би наставио да се адекватно лијечи у земљи, нагласивши да ово није први покушај да Србија даје гаранције.
"Ово је хуманитарни аспект борбе за живот и то излази изван оквира трибунала и мјера санкционисања", рекао је Мацут Срни.
Премијер Мацут је навео да ће Вујић 12. јуна бити у УН на редовном засједању Савјета безбједности гдје ће и тада говорити о томе.
"Надамо се да ћемо до тада имати одговор на ово питање јер је генерал животно угрожен", рекао је Мацут.
