Мацут након састанка са Минићем: Наредни сусрет у Требињу 23. маја

Нови састанак делегација Српске и Србије биће 23. маја у Требињу. Планиран је обилазак Болнице у том граду, али и разговори о путним правцима, рекао је предсједник Владе Србије Ђуро Мацут након састанка са премијером Републике Српске Савом Минићем.
"Имали смо радни састанак и задовољство ми је што је Минић са својим министрима био код нас у посјети. Договорено је да овакви састанци одржавају се на мјесечном ниову. Сарадња у неколико обласати, инфраструктурни сегемнт је најзначајнији, жељезничаки правац преко Мокре Горе и Вишеграда, и путни правац на Рачи су свакако у фокусу", нагласио је Мацут.
"Желимо бржу и бољу комуникацију. Такође, повезивање енергетских система између Србије и Републике Српске и успостављања једне сарадње у пољу науке", додао је Мацут.
Састанку су поред премијера Минића и Мацута присуствовали и министри правде Републике Српске и Србије Горан Селак и Ненад Вујић, као и министар саобраћаја и веза Српске Зоран Стевановић, те министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Србије Александра Софронијевић, пише РТРС
