Мацут након састанка са Минићем: Наредни сусрет у Требињу 23. маја

АТВ
24.04.2026 14:02

Београд, 24. априла 2026. -У згради Владе Србије почео је састанак између премијера Србије Ђуре Мацута и премијера Републике Српске Саве Минића, а на састанку су присутни и министри две владе.На састанку присуствују министри правде Србије и Републике Српске Ненад Вујић и Горан Селак, министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у Влади Србије Александра Софронијевић и и министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић
Фото: Tanjug/Rade Prelić

Нови састанак делегација Српске и Србије биће 23. маја у Требињу. Планиран је обилазак Болнице у том граду, али и разговори о путним правцима, рекао је предсједник Владе Србије Ђуро Мацут након састанка са премијером Републике Српске Савом Минићем.

"Имали смо радни састанак и задовољство ми је што је Минић са својим министрима био код нас у посјети. Договорено је да овакви састанци одржавају се на мјесечном ниову. Сарадња у неколико обласати, инфраструктурни сегемнт је најзначајнији, жељезничаки правац преко Мокре Горе и Вишеграда, и путни правац на Рачи су свакако у фокусу", нагласио је Мацут.

Разговарано је и око авио линија.

"Желимо бржу и бољу комуникацију. Такође, повезивање енергетских система између Србије и Републике Српске и успостављања једне сарадње у пољу науке", додао је Мацут.

Састанку су поред премијера Минића и Мацута присуствовали и министри правде Републике Српске и Србије Горан Селак и Ненад Вујић, као и министар саобраћаја и веза Српске Зоран Стевановић, те министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Србије Александра Софронијевић, пише РТРС

