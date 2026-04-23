Курти именовао новог главног преговарача у дијалогу са Београдом

23.04.2026 08:22

Фото: Denis Sllovinja/Pexels

Премијер привремених приштинских институција Аљбин Курти одредио је Агрона Бајрамија за главног преговарача Приштине у техничком дијалогу са Београдом, саопштено је из владе привремених институција.

Бајрами је и представник Приштине у Белгији.

Главни преговарач Приштине у дијалогу са Београдом за вријеме претходне владе привремених институција био је Бесник Бисљими.

Министар спољних послова привремених приштинских институција Глаук Коњуфца изјавио је крајем фебруара у разговору са специјалним изаслаником ЕУ за дијалог Београда и Приштине Петером Соренсеном да ће процес дијалога бити под вођством министарства спољних послова привремених институција.

Директор Канцеларије за Косово и Метохију Петар Петковић изјавио је тада да је преговарач приштинске стране у дијалогу, без обзира на кадровско рјешење, искључиво представник Привремених институција самоуправе и истакао да је, у складу с Резолуцијом 1244 СБ УН и Резолуцијом ГС УН (2010), дијалог статусно неутралан.

