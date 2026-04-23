Курти именовао новог главног преговарача у дијалогу са Београдом

Аутор:АТВ
Коментари:1
Премијер привремених приштинских институција Аљбин Курти одредио је Агрона Бајрамија за главног преговарача Приштине у техничком дијалогу са Београдом, саопштено је из владе привремених институција.
Бајрами је и представник Приштине у Белгији.
Главни преговарач Приштине у дијалогу са Београдом за вријеме претходне владе привремених институција био је Бесник Бисљими.
Министар спољних послова привремених приштинских институција Глаук Коњуфца изјавио је крајем фебруара у разговору са специјалним изаслаником ЕУ за дијалог Београда и Приштине Петером Соренсеном да ће процес дијалога бити под вођством министарства спољних послова привремених институција.
Директор Канцеларије за Косово и Метохију Петар Петковић изјавио је тада да је преговарач приштинске стране у дијалогу, без обзира на кадровско рјешење, искључиво представник Привремених институција самоуправе и истакао да је, у складу с Резолуцијом 1244 СБ УН и Резолуцијом ГС УН (2010), дијалог статусно неутралан.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
11 ч0
Србија
13 ч0
Србија
15 ч0
Србија
21 ч0
Најновије
09
13
09
07
09
04
09
01
08
56
Тренутно на програму