Насмрт претукао супругу у породичној кући

Аутор:АТВ
Припадници Министарства унутрашњих послова у Лесковцу ухапсили су М. С. (76) из околине Лебана, због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело убиство.
Сумња се да је он, 21. априла ове године, у породичној кући, више пута ударио седамдесетшестогодишњу супругу, која је од задобијених повреда преминула.
Осумњиченом је, по налогу Вишег јавног тужилаштва у Лесковцу, одређено задржавање до 48 сати и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен овом тужилаштву, пише "Телеграф".
