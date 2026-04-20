Огласили се из болнице након трагедије у којој је преминуло новорођенче

Након тешке несреће када је на путу од Чачка до крагујевачке болнице преминула тек рођена беба, огласили су се из Опште болнице у Чачку.
"У пријеподневним часовима 19. априла, пријевремено рођена беба из породилишта ОБ Чачак је због лошег општег стања упућена санитетским возилом СХП ДЗ Чачак у УКЦ Крагујевац. Приликом транспорта, у мјесту Корићани је дошло до судара санитетског возила и возила које се укључивало са споредног на магистрални пут, након чега су беба и медицинска екипа санитетским возилом ДЗ Крагујевац превезени у Центар за неонатологију УКЦ Крагујевац, гдје је непосредно по пријему беба реанимирана, али је на жалост дошло до смртног исхода", саопштено је из ОБ Чачак.
Међутим и даље није познато да ли беба преминула усљед повреда задобијених у незгоди, или због свог општег тешког здравственог стања.
Тачан узрок смрти, претпоставља се, биће познат након обдукције.
