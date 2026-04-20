Трамп: Све под контролом у Ормуском мореузу

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да је све под контролом у Ормуском мореузу, упркос изостанку помоћи савезника у обезбјеђивању пловидбе.
"Наравно да сам разочаран у НАТО савезнике, то је лоше. Али све држимо под контролом", рекао је Трамп.
Он је додао да је напредсједнику Француске Емануелу Макрону да одлучи да ли ће укључити француску морнарицу у обезбјеђивање пловидбе након инцидента са француским бродом у Ормуском мореузу.
Најмање два комерцијална брода нападнута су у суботу док су покушавала да прођу кроз Ормуски мореуз, након што је Техеран објавио да успоставља војну контролу над пловним путевима, преноси Срна.
