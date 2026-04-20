Logo
Large banner

Трамп: Све под контролом у Ормуском мореузу

Аутор:

АТВ
20.04.2026 17:22

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP/Jose Luis Magana

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да је све под контролом у Ормуском мореузу, упркос изостанку помоћи савезника у обезбјеђивању пловидбе.

"Наравно да сам разочаран у НАТО савезнике, то је лоше. Али све држимо под контролом", рекао је Трамп.

Он је додао да је напредсједнику Француске Емануелу Макрону да одлучи да ли ће укључити француску морнарицу у обезбјеђивање пловидбе након инцидента са француским бродом у Ормуском мореузу.

Најмање два комерцијална брода нападнута су у суботу док су покушавала да прођу кроз Ормуски мореуз, након што је Техеран објавио да успоставља војну контролу над пловним путевима, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Ормуски мореуз

Иран

Иран вијести

Иран најновије вијести

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

21

10

Неуобичајен превоз га скупо коштао: Возач на лицу мјеста морао платити 30.000 евра

21

07

Припадници ова три знака Зодијака најчешће глуме да су фини

21

03

Мери Џејн ципеле: Кључни модни тренд за прољеће 2026. и како их носити

20

51

Питање које убија атмосферу у кревету

20

45

Цијене нафте скочиле пет одсто након нове ексалације тензија у Ормуском мореузу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner