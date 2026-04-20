Европска унија разматра хитне мјере због несташице керозина

Аутор:АТВ
Европска унија припрема мјере за ефикаснију расподјелу авионског горива међу државама чланицама и обезбјеђивање алтернативних извора снабдијевања, док је транспорт енергената кроз Ормуски мореуз и даље у застоју због сукоба на Блиском истоку.
Приближно 40 одсто авионског горива које користи Европска унија долази из увоза, а половина тих количина пролази кроз Ормуски мореуз.
Европска комисија планира да у сриједу представи приједлог, на основу којег би већ у мају могле да буду активиране мјере за ублажавање ризика од поремећаја у снабдијевању авионским горивом, наводи се у нацрту документа који је видио Блумберг.
Брисел планира и смјернице које би омогућиле флексибилнију примјену постојећих правила, укључујући регулацију аеродромских слотова и поступање у случају отказивања летова због несташице горива.
Предвиђене су и мјере које се односе на праксу додатног точења горива на полазним аеродромима, како би се избјегле више цијене на долазним дестинацијама, преноси Б92.
Ако то не буде довољно, Комисија разматра и ревизију нафтних резерви широм Европске уније, успостављање система за праћење снабдијевања горивом, као и мере за максимално коришћење рафинеријских капацитета и јачање домаће производње напредних биогорива.
План укључује и ширу стратегију за смањење рањивости ЕУ на будуће енергетске шокове, уз додатни фокус на електрификацију привреде и смањење зависности од увоза фосилних горива.
