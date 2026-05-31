На помолу нови технолошки савез: Планирају заједно производити беспилотне летјелице

Министар спољних послова Турске Хакан Фидан изјавио је јуче у Истанбулу да Анкара види велики простор за сарадњу са Јапаном у развоју и производњи беспилотних летјелица.
Фидан је у разговору за јапански медиј Никеј Азија рекао да се Турска профилисала као велики произвођач дронова и да жели да продуби одбрамбено-индустријске односе са Токијом.
Том приликом Фидан је нагласио да двије земље имају комплементарне способности које би могле бити основа за заједничке пројекте.
„Турска и Јапан имају комплементарне способности и вјерујемо да постоји снажан потенцијал за обострано корисну сарадњу“, рекао је Фидан. Додао је да су турске технологије беспилотних летјелица већ потврђене у различитим оперативним окружењима, због чега би могле отворити простор за заједнички развој и копродукцију са Јапаном.
„У авијацији, посебно у беспилотним ваздухопловним системима и технологијама против дронова, Турска је развила напредне и на терену тестиране способности које би могле пружити снажну основу за сарадњу“, рекао је Фидан.
Он је навео и да је остварен напредак у преговорима о споразуму о социјалном осигурању између двије земље те изразио наду да би договор могао бити постигнут у блиској будућности.
(Кликс)
