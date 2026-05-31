Четворочлана породила погинула док је путовала на вјенчање: Ужасна трагедија у САД

Четворочлана породица из савезне државе Масачусетс погинула је у тешкој саобраћајној несрећи у Вирџинији, када се аутобус забио у више возила међу којима је било и њихово.
Према наводима власти, породица Донцев погинула је када је туристички аутобус изазвао ланчани судар на ауто-путу Интерстејт 95 у округу Стафорд, у ноћи са четвртка на петак око 2.35 по локалном времену. Возила су претходно успорила због радова на путу.
Аутобус је најприје ударио у „Шевролет Субурбан“, који је потом налетио на „Акуру“ у којој се налазила породица Донцев. У несрећи је погинула и 25-годишња Присила Мафалда из Вустера у Масачусетсу, која се налазила у „Шевролету“.
Више особа затражило је љекарску помоћ због повреда. Једна особа била је у критичном стању, док је већина повријеђених након прегледа отпуштена из болнице, саопштио је здравствени систем Мери Вашингтон Хелткер.
Возач аутобуса, 48-годишњи Ђинг С. Донг са Стејтен Ајленда у Њујорку, оптужен је за два кривична дјела убиства из нехата, а полиција савезне државе Вирџиније навела је да су могуће и додатне оптужнице. Канцеларија окружног тужиоца округа Стафорд саопштила је да је Донг ухапшен те да ће остати у притвору док се лијечи од повреда задобијених у несрећи.
Тужиоци су објавили да прво судско рочиште неће бити заказано прије његовог отпуста из болнице, а судија је одобрио да остане у притвору без могућности кауције до тада. Додали су да постоји довољно основа за сумњу да је Донг „возио на немаран начин“.
Несрећу истражује Национални одбор за безбједност саобраћаја, чија је истрага одвојена од полицијске и могла би трајати мјесецима. Члан одбора Том Чепмен открио је тек неколико нових детаља, али је рекао да се аутобус кретао великом брзином.
„Прилично је јасно да, ако је уопште било кочења, оно је било минимално с обзиром на брзину и силину судара“, рекао је Чепмен.
Аутобус, који је превозио путнике из Њујорка према Сјеверној Каролини, био је у власништву компаније "И енд Пи Травел из Кингс Маунтина" у Сјеверној Каролини.
Чепмен је додао да ће возачево познавање енглеског језика бити један од елемената истраге. Амерички министар саобраћаја Шон Дафи, позивајући се на полицијске информације, објавио је на друштвеним мрежама да Донг, који је рођен у Кини, не говори енглески.
Дмитри Донцев (45) радио је као медицински техничар у болници Холиок Медикал Центер. Његова супруга Екатерина Донцев (44) била је фризерка, а према ријечима чланова породице данима је припремала посластице за породично вјенчање.
Породица је 2008. године емигрирала из Молдавије у Сједињене Америчке Државе и настанила се у граду Гринфилду у Масачусетсу. Дмитри и његов брат Јури путовали су према Јужној Каролини у одвојеним возилима, настојећи да цијелим путем остану заједно.
Вјенчање ће се данас ипак одржати у Јужној Каролини, али ће послужити и као прилика за опроштај од Дмитрија и Екатерине Донцев те њихове дјеце Емили и Марка, потврдила је чланица породице Каролина Бублик.
„У једном тренутку су се раздвојили. Дмитри је рекао: ‘Ти настави, ја ћу вас стићи касније.’ Био је то велики шок када је Јури стигао у кућу. Дмитри је требало да дође отприлике у исто вријеме. Када се његов аутомобил није појавио и није се јављао на телефон, породица је почела да паничи“, испричала је Каролина Бублик.
