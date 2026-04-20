Инфлуенсерка прегазила аутом колегиницу испред клуба: Боре јој се за живот

АТВ
20.04.2026 17:39

Узнемирујући видео појавио се на друштвеним мрежама у којем је једна инфлуенсерка аутом прегазила другу након јавне свађе испред ноћног клуба у Лондону.

Инфлуенсерка Клаудиаглам, правог имена Клаудиа Закрзевска, налази се у критичном стању у болници након што су она и још двоје пјешака ударени у раним јутарњим сатима у нед‌јељу, пише Daily Mail.

Пољакиња Клаудиа, која има 258 хиљада пратилаца на Инстаграму, посјетила је ноћни клуб Инца у Сохоу с пријатељима у суботу увече.

Наводи се како је била укључена у жестоку свађу испред клуба пре несреће. Хитне службе позване су око 4:30 ујутро након дојаве да је аутомобил ударио неколико пјешака.

Видео који кружи интернетом, а који нећемо објавити због узнемирујућег садржаја, биљежи застрашујући тренутак када црно возило удара у групу људи.

У снимци се види како Клаудиа пада на под и остаје заробљена испод возила док пролазници журе у помоћ. Још је један мушкарац, који је покушавао откључати свој електрични скутер, такође страдао када је одбачен аутомобилом у страну, преноси Телеграф.рс.

