Држављанка БиХ мора да плати папрену казну: Није пријавила готовину приликом уласка у Хрватску

Држављанка Босне и Херцеговине мораће платити казну у износу од 8.820 евра јер приликом уласка у Европску унију на ГП Градишка, није пријавила готовину од 29.200 евра.
Како су у понедјељак објавили из Царинске управе Републике Хрватске, држављанки Босне и Херцеговине издат је прекршајни налог због прекршаја из Закона о девизном пословању.
Приликом уласка у Европску унију на ГП Градишка, путница није испунила законску обвезу пријаве готовине Царинској управи, односно полицијском службенику, у износу од 29.200,00 евра, нити у писаном нити у електроничком облику путем прописаног обрасца за пријаву готовине. Због почињеног прекршаја изречена је новчана казна у износу од 8.820,00 евра, наводи се у саопштењу.
Царинска управа РХ поново подсјећа како су сви путници који улазе у царинско подручје Европске уније дужни пријавити готовину у износу од 10.000 евра и више, чиме се доприноси спречавању незаконитих активности и заштити финансијског система, преноси Н1.
