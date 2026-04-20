Шта је убило Недељка Керановића из Поткозарја?

Огњен Матавуљ
20.04.2026 16:29

Истражни органи десет дана покушавају да утврде околности смрти Недељка Керановића (63), који је 10. априла пронађен мртав у својој кући у селу Иџани код Поткозарја.

Керановићу је грудни кош био згњечен и страдао је усљед снажног притиска некакве тупе механичке силе. Обдукцијом је утврђено да је несрећни човјек имао троструки прелом грудне кости и око 40 прелома ребара, док отворених повреда није имао. Шта је изазвало толико снажан притисак на груди, засада није познато.

Напад овна или гажење?

Као један од сценарија, како сазнаје АТВ, у истрази се помиње могућност да је Керановића убио ован. Међутим, упитно је да ли је ован довољно снажна и масивна животиња да би могао изазвати такве повреде на човјеку. Због тога нису искључене ни друге могућности, односно да је Керановића пригњечило дрво или да је прегажен возилом. Међутим оба сценарија су упитна због чињенице да је тијело пронађено у кући.

Околности Керановићеве смрти истражују ПУ Бањалука и Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци. Како сазнајемо случај још није квалификован, јер тужилаштву нису достављени сви прикупљени докази. То се, прије свега, односи на обдукциони записник након чије ће анализе бити донесена одговарајућа тужилачка одлука.

Тијело пронашао стриц

Керановићево тијело 10. априла је пронашао његов стриц који је за Српскаинфо испричао да ни он не зна шта се могло догодити његовом нећаку.

”Ја спавам у викендици поред куће. Нормално смо причали и сутрадан сам га пронашао мртвог у кревету. Били су послије полицајац и докторица, нису дали да се улази у кућу. Послије сам чуо да је имао повреде. Не знам шта му се догодило”, испричао је стриц.

Други мјештани у невјерици коментаришу смрт комшије.

”Видио сам га да иде путем кроз село, а сутрадан сам чуо да су га нашли мртвог у кревету”, рекао је комшија из села Иџани код Поткозарја.

Није било трагова борбе

Никоме није јасно шта се догодило Недељку, али готово 40 прелома ребара, без трагова борбе, нити одбрамбених повреда, јасни су докази сумњиве смрти.

”Имао је тешку повреду грудног коша. Кад се све преброји, имао је око 40 прелома ребара. Ребра су му дословно била смрскана. Искључујем могућност да се ради о природној смрти. Повреде указују на притисак неке тупе механичке силе. Да је тијело пронађено на путу или поред њега, могло би се претпоставити да је ријеч о прегажењу. Међутим, проблем је што је тијело пронађено у кући, односно у соби. Шта се тачно догодило, утврдиће даља истрага надлежних органа”, рекао је за Српскаинфо Жељко Каран, директор Завода за судску медицину Републике Српске.

