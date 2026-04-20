Тијело мушкарца пронађено насред улице: Има видљиве повреде

20.04.2026 15:25

Тијело мушкарца пронађено насред улице: Има видљиве повреде
Фото: Танјуг/АП

Тијело млађег мушкарца пронађено је данас у поподневним часовима у улици Бањичких жртава, на општини Савски венац.

Према првим незваничним информацијама, на тијелу су уочене повреде, али како је смрт настала знаће се након обдукције.

Ilu-podzemni-voz-050925

Свијет

Жена заборавила пакет са тарантулама и шкорпијама у возу

Одмах по пријави пролазника, на терен су изашле екипе Хитне помоћи, али су љекари, нажалост, могли само да констатују смрт. Мјесто проналаска тијела је убрзо блокирано од стране јаких полицијских снага.

Тренутно је у току увиђај којим руководи дежурни тужилац Вишег јавног тужилаштва у Београду.

"Тијело је затечено са видљивим повредама, али ће прецизан узрок смрти и вријеме када је она наступила бити утврђени након обдукције на Институту за судску медицину", наводи извор близак истрази.

Истрага у току

Полицијски инспектори врше претрес терена и провјеравају да ли у близини постоје сигурносне камере које би могле помоћи у реконструкцији кретања мушкарца пре трагедије. Идентитет страдалог још увијек није званично потврђен, а полиција проверава спискове несталих лица.

доналд трамп

Свијет

Трамп открио када ће пасти цијена гаса

Саобраћај у овом дијелу улице Бањичких жртава је благо отежан због присуства полицијских возила, а грађанима се савјетује да избјегавају овај потез док се увиђај не заврши.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

Нада Топчагић забринута за Зорицу Брунцлик: Зваћу њеног супруга

Сцена

Нада Топчагић забринута за Зорицу Брунцлик: Зваћу њеног супруга

1 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Ова четири знака највише привлачи висока интелигенција, не изглед

1 ч

0
Жена у бијелој мајици стоји поред прозора и скрола на телефону.

Здравље

Скроловање по телефону оптерећује тијело више него што мислите

1 ч

0
Потврђена пресуда за милионску пљачку у Бањалуци

Хроника

Потврђена пресуда за милионску пљачку у Бањалуци

2 ч

0

Више из рубрике

Потврђена пресуда за милионску пљачку у Бањалуци

Хроника

Потврђена пресуда за милионску пљачку у Бањалуци

2 ч

0
лабораторија за узгој марихуане

Хроника

Акција ”Блиц”: Откривене три лабораторије за узгој марихуане, заплијењени спид

3 ч

0
Хапшење у Дервенти: Крио се, па побјегао од полиције, "пао" истог дана на другом мјесту

Хроника

Хапшење у Дервенти: Крио се, па побјегао од полиције, "пао" истог дана на другом мјесту

3 ч

0
Бањалучанин ухапшен након што је одбио да иде у затвор

Хроника

Бањалучанин ухапшен након што је одбио да иде у затвор

4 ч

0

  • Најновије

16

59

Црногорско тужилаштво: Оправдана оптужница против Ђукановића

16

57

Омиљени четбот одједном престао са радом, корисници страхују за своје податке

16

44

Медији: Католичко свештенство сексуално злостављало више од 3.000 дјеце

16

29

Шта је убило Недељка Керановића из Поткозарја?

16

25

Симптоми су збуњујући: Мислите да су желудачни проблеми, а исход је много гори

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner