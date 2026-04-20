Тијело мушкарца пронађено насред улице: Има видљиве повреде

Тијело млађег мушкарца пронађено је данас у поподневним часовима у улици Бањичких жртава, на општини Савски венац.
Према првим незваничним информацијама, на тијелу су уочене повреде, али како је смрт настала знаће се након обдукције.
Одмах по пријави пролазника, на терен су изашле екипе Хитне помоћи, али су љекари, нажалост, могли само да констатују смрт. Мјесто проналаска тијела је убрзо блокирано од стране јаких полицијских снага.
Тренутно је у току увиђај којим руководи дежурни тужилац Вишег јавног тужилаштва у Београду.
"Тијело је затечено са видљивим повредама, али ће прецизан узрок смрти и вријеме када је она наступила бити утврђени након обдукције на Институту за судску медицину", наводи извор близак истрази.
Полицијски инспектори врше претрес терена и провјеравају да ли у близини постоје сигурносне камере које би могле помоћи у реконструкцији кретања мушкарца пре трагедије. Идентитет страдалог још увијек није званично потврђен, а полиција проверава спискове несталих лица.
Саобраћај у овом дијелу улице Бањичких жртава је благо отежан због присуства полицијских возила, а грађанима се савјетује да избјегавају овај потез док се увиђај не заврши.
