Logo
Large banner

Бањалучанин ухапшен након што је одбио да иде у затвор

Аутор:

Огњен Матавуљ
20.04.2026 12:42

Коментари:

0
Фото: АТВ

Судска полиција Републике Српске ухапсила је Мирослава Ковачића (35) из Бањалуке на основу потјернице која је за њим расписао Основни суд у Бањалуци јер се није одазвао на издржавање казне затвора.

Ковачића су 17. априла ухапсили полицијски службеници бањалучког Окружног центра судске полиције.

”Лице је пресудом Основног суда у Бањалуци осуђено на казну затвора од годину и три мјесеца због почињеног кривичног дјела покушај спречавања службеног лица у вршењу службене радње. Осуђени је одбио да прими упутни акт за издржавање казне затвора и није се јавио у КПЗ Бањалука на издржавање изречене казне”, саопштила је Судска полиција РС.

Додају да су након хапшења полицијски службеници осуђеника спровели у КПЗ Бањалука.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Судска полиција РС

Бањалука

хапшење

осуђеник

казна затвора

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Огласила се полиција: Мотоциклиста погинуо код Прњавора

Хроника

Огласила се полиција: Мотоциклиста погинуо код Прњавора

5 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Код дрогираног возача пронађен кокаин

5 ч

0
Ухапшене у акцији Инсајдер 2 Јовицу Грујића и А.Т. полиција спроводи у Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци

Хроника

Акција ”Инсајдер 2”: Грујићу и Травару одређен притвор

6 ч

0
Мушкарац са лисицама држи руке на столу

Хроника

Суд пустио осумњиченог за педофилију из Брчког на слободу: Полиција га поново ухапсила

6 ч

0

  • Најновије

16

59

Црногорско тужилаштво: Оправдана оптужница против Ђукановића

16

57

Омиљени четбот одједном престао са радом, корисници страхују за своје податке

16

44

Медији: Католичко свештенство сексуално злостављало више од 3.000 дјеце

16

29

Шта је убило Недељка Керановића из Поткозарја?

16

25

Симптоми су збуњујући: Мислите да су желудачни проблеми, а исход је много гори

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner