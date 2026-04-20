Бањалучанин ухапшен након што је одбио да иде у затвор

Аутор:Огњен Матавуљ
Судска полиција Републике Српске ухапсила је Мирослава Ковачића (35) из Бањалуке на основу потјернице која је за њим расписао Основни суд у Бањалуци јер се није одазвао на издржавање казне затвора.
Ковачића су 17. априла ухапсили полицијски службеници бањалучког Окружног центра судске полиције.
”Лице је пресудом Основног суда у Бањалуци осуђено на казну затвора од годину и три мјесеца због почињеног кривичног дјела покушај спречавања службеног лица у вршењу службене радње. Осуђени је одбио да прими упутни акт за издржавање казне затвора и није се јавио у КПЗ Бањалука на издржавање изречене казне”, саопштила је Судска полиција РС.
Додају да су након хапшења полицијски службеници осуђеника спровели у КПЗ Бањалука.
