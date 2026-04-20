Огласила се полиција: Мотоциклиста погинуо код Прњавора

АТВ
20.04.2026 11:55

Огласила се полиција: Мотоциклиста погинуо код Прњавора

Прњаворчанин М.Б. погинуо је у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила на аутопуту ”9. јануар” у Доњим Гаљиповцима код Прњавора када је с мотоциклом ”кавасаки” слетио с коловоза.

Трагедија се догодила јуче око 11.50 часова.

”Полицијски службеници ПУ Бањалука извршили су увиђај на мјесту саобраћајне незгода која се догодила на аутопуту ”9. јануар” у мјесту Доњи Гаљиповци, на подручју града Прњавора. У незгоди је учествовао мотоцикл ”кавасаки” којим је управљао M.Б. из Прњавора који је погинуо”, саопштила је ПУ Бањалука.

О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

Више информација у полицији нису жељели да откривају.

