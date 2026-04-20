Огласила се полиција: Мотоциклиста погинуо код Прњавора

Прњаворчанин М.Б. погинуо је у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила на аутопуту ”9. јануар” у Доњим Гаљиповцима код Прњавора када је с мотоциклом ”кавасаки” слетио с коловоза.
Трагедија се догодила јуче око 11.50 часова.
”Полицијски службеници ПУ Бањалука извршили су увиђај на мјесту саобраћајне незгода која се догодила на аутопуту ”9. јануар” у мјесту Доњи Гаљиповци, на подручју града Прњавора. У незгоди је учествовао мотоцикл ”кавасаки” којим је управљао M.Б. из Прњавора који је погинуо”, саопштила је ПУ Бањалука.
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
Више информација у полицији нису жељели да откривају.
Регион
21 ч0
Србија
1 д0
Хроника
1 д0
Хроника
1 д0
Хроника
5 ч0
Хроника
6 ч0
Хроника
6 ч0
Хроника
6 ч0
