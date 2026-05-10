Сјеверна Кореја промијенила Устав: Слиједи нуклеарни удар ако...

Аутор:АТВ
Сјеверна Кореја је измијенила свој устав тако да се од њене војске захтијева покретање узвратног нуклеарног удара уколико страни противник изврши атентат на Ким Џонг Уна.
Ова промјена је уведена након што су Али Хамнеи, врховни вођа Ирана, и многи његови најближи савјетници убијени у нападима на самом почетку заједничке операције САД и Израела против режима у Техерану.
Ревизија је усвојена на првом засједању 15. Врховне народне скупштине, која је отворена 22. марта у Пјонгјангу. Информација је постала јавна у четвртак, током брифинга који је Национална обавјештајна служба (НИС) Јужне Кореје одржала за високе државне званичнике у Сеулу.
Према наводима НИС, Ким и даље има команду над нуклеарним снагама, али ове измјене кодификују процедуре за узвратне нападе у случају да он буде онеспособљен или убијен. Измијењени Члан 3 закона о нуклеарној политици гласи: "Ако систем командовања и контроле над државним нуклеарним снагама буде доведен у опасност нападом непријатељских сила... нуклеарни удар ће бити покренут аутоматски и тренутан."
Професор Андреј Ланков са Универзитета Кукмин у Сеулу наводи:
"Ово је можда и раније била политика, али сада је добила на значају јер је унијета у Устав. Иран је био позив на буђење. Сјеверна Кореја је видјела невјероватну ефикасност америчко-израелских напада за обезглављивање режима, који су одмах елиминисали већи део иранског руководства, и сада морају бити престрављени".
Ипак, напад дизајниран да елиминише Кима и његов круг био би далеко тежи него у Ирану.
Границе Сјеверне Кореје су херметички затворене, а малобројне стране дипломате и хуманитарци из "пријатељских" земаља су под сталним надзором, што онемогућава прикупљање људских обавјештајних података који су били кључни за успјех у Ирану.
Такође, тактика хаковања саобраћајних камера, коју је Израел користио у Техерану, неупотребљива је у Пјонгјангу због ограниченог видео-надзора и строго контролисаног интранета.
Ким је познат по екстремном страху за личну безбједност; избјегава летење и углавном путује тешко оклопљеним возом.
Професор Ланков вјерује да је њихов највећи страх технологија сателитског осматрања, јер би уклањање руководства на самом почетку било одлучујуће за исход било ког конфликта. Додао је да не види могућност напада из Јужне Кореје, па би сваки узвратни удар био усмјерен ка Сједињеним Државама.
Упоредо са уставним промјенама, Пјонгјанг продубљује непријатељство према Сеулу. Државни медији су у петак објавили да Сјеверна Кореја планира да постави нови тип артиљерије дуж јужне границе. Ким је ове недјеље посјетио фабрику муниције како би прегледао производњу "новог типа самоходне хаубице од 155 милиметара".
Према наводима агенције КЦНА, ово оружје има домет већи од 60 километара и биће распоређено ове године. Пошто је центар Сеула удаљен само око 56 километара од границе, већи дио провинције Гјонгу – најнасељенијег дијела Јужне Кореје и седишта кључних индустријских центара – нашао би се у домету ових топова.
Сјеверна и Јужна Кореја су технички и даље у рату, јер је њихов сукоб (1950–1953) завршен примирјем, а не мировним споразумом.
