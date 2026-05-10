Лавров: Нацизам доживљава препород у Европи

Нема сумње да нацизам доживљава препород у Европи, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.
"Нема сумње да нацизам оживљава у Европи, да се његови постулати активно и идеолошки промовишу у јавном мњењу и у пракси, па се тако отворено подржава нацистички режим. Европа све то гура напријед", рекао је Лавров новинару Павелу Зарубину.
Лавров је раније упозорио да се идеологија и пракса нацизма поново појављују у Њемачкој и земљама које су некада стајале на страни нациста у рату против Совјетског Савеза.
Он је додао да такав тренд може да се види и у Финској, Естонији, Летонији, Литванији.
