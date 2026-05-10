Познато гдје је био нулти пацијент који је оболио од хантавируса

Идентификован је нулти пацијент оболио од хантавируса на крузеру "МВ Хондиус", а у питању је седамдесетогодишњи Холанђанин који је био орнитолог, као и његова супруга, са којом је путовао у неколико јужноамеричких земаља, пренијела је данас телевизија БФМ.
Обоје су преминули, а пар је наводно посјетио једну аргентинску депонију како би посматрали ријетку птицу.
Холанђанин Лео Шилперорд, који је први показао симптоме хантавируса, преминуо је 11. априла на броду "МВ Хондиус", крузеру на који се укрцао са супругом Мирјам.
Пар је био из Хаулервијка, мјеста са 3.000 становника, а у локалним новинама објављене су њихове смртовнице, које су написали пријатељи и комшије.
Двоје пензионера су допутовали авионом у Аргентину 27. новембра, како би започели петомјесечно путовање по Јужној Америци које их је одвело у Чиле и Уругвај, прије него што су се вратили у Аргентину.
Лео и Мирјам Шилпероорд били су страствени орнитолози и искористили су путовање да посматрају птице, пренио је "Њујорк пост".
Пар је писао чланке из ове области за холандске специјализоване часописе.
Током своје друге посјете Аргентини, пар је наводно отишао на једну депонију у близини града Ушуаје како би посматрали одређену врсту птице, бјелогрлу караку, која се налази само у Чилеу и Аргентини.
Како се наводи, локално становништво избјегавало је ту депонију, али је мјесто популарно међу љубитељима птица из цијелог свијета, јер птице долазе тамо да се хране.
Тамо се, међутим, налазе и гомиле смећа, које се сматрају омиљеним извором хране за глодаре, а који преносе хантавирус.
Убрзо након ове посјете, 1. априла, холандски пар се укрцао на крузер "МВ Хондиус" у Ушуаји.
Лео Шилпероорд је пријавио своје прве симптоме 6. априла, а патио је од грознице, главобоље и благе дијареје, да би преминуо на броду неколико дана касније, 11. априла.
Његова супруга је преминула петнаест дана касније од истог вируса.
“Били су као птице у лету. Недостајаћете нам ви и ваше приче“, написали су пријатељи пара у локалним новинама.
