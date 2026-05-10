РХМЗ упутио хитно упозорење: Спремите се

10.05.2026 15:18

РХМЗ Србије упозорава да земљу сутра и у уторак очекују краткотрајне, али могуће снажне временске непогоде праћене пљусковима, грмљавином, градом и олујним вјетром.

Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) упозорио је да се сутра послије подне и увече, углавном на сјеверу Србије, а у уторак и у осталим предјелима очекују краткотрајне временске непогоде.

Како је наведено на сајту РХМЗ-а, сутра послије подне и у уторак биће нестабилно са локалним пљусковима и грмљавином, који ће понегдје бити праћени краткотрајном појавом суградице и града.

У уторак ће бити и вјетровито са јаким, на ударе и олујним сјеверозападним вјетром.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

