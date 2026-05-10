Орбан: Мађари не смију дозволити да стране елите одлучују умјесто њих

Мађари не смију дозволити страним елитама да умјесто њих доносе одлуке о њиховој будућности, истакао је бивши премијер Мађарске Виктор Орбан.
"Нова екипа мора веома јасно да схвати једну ствар: ако се не борите за Мађарску у Бриселу, они ће вас згазити", написао је Орбан на "Иксу".
Орбан је нагласио да би одустајање од патриотског става и продавање суверености за новац или политичко одобравање била историјска грешка.
"Страним елитама се не смије дозволити да умјесто нас одлучују о нашој будућности", закључио је Орбан.
