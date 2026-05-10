Орбан: Мађари не смију дозволити да стране елите одлучују умјесто њих

Аутор:

АТВ
10.05.2026 13:22

Председник Владе Мађарске Виктор Орбан
Фото: Таnjug/AP Photo/Markus Schreiber), File

Мађари не смију дозволити страним елитама да умјесто њих доносе одлуке о њиховој будућности, истакао је бивши премијер Мађарске Виктор Орбан.

"Нова екипа мора веома јасно да схвати једну ствар: ако се не борите за Мађарску у Бриселу, они ће вас згазити", написао је Орбан на "Иксу".

Орбан је нагласио да би одустајање од патриотског става и продавање суверености за новац или политичко одобравање била историјска грешка.

"Страним елитама се не смије дозволити да умјесто нас одлучују о нашој будућности", закључио је Орбан.

