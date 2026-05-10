Испливали снимци: Погледајте како су искрцани први путници са брода смрти

Аутор:АТВ
Коментари:0
Са маскама преко лица, хируршким капама на глави и обучени у пластичне медицинске кецеље, први путници искрцани су са крузера „МВ Хондиус“, након што је на броду регистрован хантавирус.
Овај вирус је до сада однио три живота, док је најмање шест особа заражено.
Брод се данас усидрио на Тенерифима, одакле ће путници посебним летовима бити пребачени у своје матичне земље на даљу опсервацију.
Прво су са брода искрцани држављани Шпаније, који су чамцем превезени до обале, а потом аутобусима до писте. Тамо их чека посебан авион за Мадрид, одакле ће бити транспортовани у војну болницу и смјештени у карантин.
„Из предострожности, сви путници на луксузном крузеру 'МВ Хондиус' сматрају се високоризичним контактима“, саопштила је у суботу увече Европска агенција за јавно здравље.
Евакуација путника вршиће се по етапама и очекује се да ће бити завршена до понедјељка. Путници ће бити евакуисани према редослиједу летова за репатријацију. На броду се налазе и држављани Велике Британије, Њемачке, Холандије, САД-а и других земаља.
Припадници тимова за евакуацију, који дочекују путнике, заштићени су од главе до пете. Носе специјалне маске преко лица, руке су им у посебним гуменим рукавицама, док сви носе и специјална заштитна одијела.
Тридесет чланова посаде остаће на броду и отпловити за Холандију, гдје ће пловило бити потпуно дезинфиковано.
Подсјећамо, брод је у сриједу кренуо са Зеленортских Острва ка Шпанији након што су Свјетска здравствена организација и Европска унија затражиле да се организује хитна евакуација путника због избијања хантавируса, преноси Телеграф.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
5 ч7
Ауто-мото
6 ч0
Република Српска
6 ч14
Фудбал
6 ч0
Најновије
Тренутно на програму