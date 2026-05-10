Logo
Large banner

Испливали снимци: Погледајте како су искрцани први путници са брода смрти

Аутор:

АТВ
10.05.2026 12:08

Коментари:

0
Крузер МВ Хондиус, погођен хантавирусом, усидрен је након доласка у луку Гранадиља на Тенерифеу, Канарска острва, Шпанија.
Фото: Tanjug/AP Photo/Manu Fernandez

Са маскама преко лица, хируршким капама на глави и обучени у пластичне медицинске кецеље, први путници искрцани су са крузера „МВ Хондиус“, након што је на броду регистрован хантавирус.

Овај вирус је до сада однио три живота, док је најмање шест особа заражено.

Брод се данас усидрио на Тенерифима, одакле ће путници посебним летовима бити пребачени у своје матичне земље на даљу опсервацију.

Прво су са брода искрцани држављани Шпаније, који су чамцем превезени до обале, а потом аутобусима до писте. Тамо их чека посебан авион за Мадрид, одакле ће бити транспортовани у војну болницу и смјештени у карантин.

„Из предострожности, сви путници на луксузном крузеру 'МВ Хондиус' сматрају се високоризичним контактима“, саопштила је у суботу увече Европска агенција за јавно здравље.

Евакуација путника вршиће се по етапама и очекује се да ће бити завршена до понедјељка. Путници ће бити евакуисани према редослиједу летова за репатријацију. На броду се налазе и држављани Велике Британије, Њемачке, Холандије, САД-а и других земаља.

Припадници тимова за евакуацију, који дочекују путнике, заштићени су од главе до пете. Носе специјалне маске преко лица, руке су им у посебним гуменим рукавицама, док сви носе и специјална заштитна одијела.

Тридесет чланова посаде остаће на броду и отпловити за Холандију, гдје ће пловило бити потпуно дезинфиковано.

Подсјећамо, брод је у сриједу кренуо са Зеленортских Острва ка Шпанији након што су Свјетска здравствена организација и Европска унија затражиле да се организује хитна евакуација путника због избијања хантавируса, преноси Телеграф.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

евакуација

Крузер

Крузер смрти

хантавирус

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Испливали нови детаљи: Хрватски полицајац и убица били комшије

Регион

Испливали нови детаљи: Хрватски полицајац и убица били комшије

5 ч

7
Хитно упозорење возачима: Ове гуме се повлаче са тржишта, не возите док их не замијените

Ауто-мото

Хитно упозорење возачима: Ове гуме се повлаче са тржишта, не возите док их не замијените

6 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Право на самосталност Српске једино логично

6 ч

14
ФИФА утростручила цијене улазница за финале Мундијала 2026

Фудбал

ФИФА утростручила цијене улазница за финале Мундијала 2026

6 ч

0

Више из рубрике

Крузери плове морем

Свијет

Почела евакуација путника са крузера смрти

7 ч

0
Словачки премијер Роберт Фицо присуствује церемонији полагања вијенаца на Гроб Незнаног војника у близини Кремлинског зида у Москви, у петак, 8. маја 2026., обиљежавајући 81. годишњицу побједе Совјетског Савеза над нацистичком Немачком током Другог светског рата. Словачки премијер Роберт Фицо.

Свијет

Посjета Фица Москви разбjеснила Брисел

7 ч

0
Америчка морнарица у Хормушком мореузу

Свијет

Техеран: Нема проласка кроз Ормуски мореуз за земље које подрже санкције

8 ч

1
Норовирус погодио амерички крузер: Расте број обољелих

Свијет

Норовирус погодио амерички крузер: Расте број обољелих

9 ч

0

  • Најновије

17

37

Додик, Каран и Стевандић сутра на конференцији за новинаре

17

37

Лавров: Нацизам доживљава препород у Европи

17

25

Хамнеи најавио нове мјере против Америке и Израела

17

17

''Зачепило'' на границама поново - огромне колоне

17

13

У ФБиХ најављено повећање пензија, али не одмах

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner