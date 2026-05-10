Испливали нови детаљи: Хрватски полицајац и убица били комшије

10.05.2026 11:53

Фото: Tanjug/Hina/Siniša Kalajdžija

У Крапини је убијен Роберт Грилец, начелник Службе криминалистичке полиције ПУ крапинско-загорске, а према наводима хрватских медија, и жртва и нападач живели су у истом насељу и били комшије.

У једном угоститељском објекту у Крапини јутрос је дошло до пуцњаве у којој је убијен полицајац (52), док је нападач након тога пуцао себи у главу и тешко се ранио. Полиција је потврдила да је у току увиђај и утврђивање свих околности злочина, а повређени мушкарац је хеликоптером Хитне помоћи пребачен у КБ Дубрава у Загребу.

Портпарол Полицијске управе крапинско-загорске Звонимир Лончар изјавио је да је убијени полицајац у тренутку напада био ван службе.

"Нешто после осам сати у угоститељском објекту у Крапини ватреним оружјем усмрћен је полицијски службеник који није био на дужности. Починилац се потом ранио истим оружјем и хеликоптером је превезен у КБ Дубрава. Полиција је на терену и утврђују се све околности догађаја", рекао је Лончар.

Према писању хрватских медија, убијен је Роберт Грилец, шеф Службе криминалистичке полиције ПУ крапинско-загорске. Наводи се и да су и жртва и нападач живели у Крапини, у истом насељу, те да су били комшије.

"Обојица су живела у насељу Бобовје, свега неколико кућа удаљени један од другог. Не знамо шта га је навело на овај чин, али је важио за чудног човека, познатог по испадима и необичном понашању. Често је викао по граду и добацивао људима", испричао је један од комшија.

Према сведочењима очевидаца, сцена у кафићу била је језива. Конобар који се у тренутку пуцњаве налазио у локалу рекао је да је нападач без икаквог упозорења ушао и одмах запуцао.

"Ушао је с пиштољем, окренуо се према њему и испалио три хица. После тога је изашао напоље и пуцао у себе. Није било никакве свађе нити расправе, само је ушао и запуцао", рекао је конобар за Загорје Интернатионал.

Додао је да се одмах сакрио у складиште где је остао десетак минута, све док није стигла полиција.

"Било је страшно. Крио сам се у складишту док полиција није дошла", рекао је потресени радник, наводе хрватски медији.

Конобарица Викторија Жижак, која је у том тренутку послуживала убијеног полицајца, навела је да се све догодило веома брзо.

"Три пута је пуцао у њега без иједне речи. Само је извадио пиштољ и запуцао", рекла је она и додала да је потом оружје окренуо према њој, након чега је успела да побегне у складиште.

Према њеним речима, нападач је још око 7.30 примећен како аутомобилом кружи испред кафића и посматра локал, због чега се сумња да је напад био унапред испланиран. Роберт Грилец је 2018. године одликован од тадашње председнице Хрватске Колинде Грабар Китаровић за часну и узорну службу.

Како незванично преноси Загорје Интернатионал, и нападач је преминуо од задобијених повреда у болници, али та информација за сада није званично потврђена. Хрватски медији наводе да је нападач Марин Г. (52).

