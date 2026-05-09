Откривено шта је Ивана рекла прије него што се са кћеркицом бацила са 6. спрата

Стојанче Ј, супруг Иване Ј. која се са кћеркицом Каћом (6) у марту бацила са 6. спрата зграде у Скопљу осуђен је на 12 година затвора, између осталог и због подстицања Иване на самоубиство.
Према пресуди, Стојанче Ј. је својим константним физичким и вербалним насиљем довео Ивану до безнадежног и очајног стања, што је био разлог зашто је себи и својој кћерки одузела живот.
Насиље је трајало од 2023. године на различитим мјестима, често у присуству дјетета. Пријетио јој је да ће је избацити из стана, убити је и одвести јој Каћу.
Према пресуди, кобног 2. марта, од 11 до 12:20 часова, окривљени Стојанче Ј. је Ивану ударао песницама, шамарао, вријеђао и псовао. Насиље се одвијало на више локација. У једном тренутку, Ивана је од удараца изгубила свијест, а након што се освијестила, он је наставио да је удара и пријети јој речима "Уништићу ти живот, мајку ти, нећеш видјети Каћу, убићу те кад изађем из затвора". Са њима је био и свједок Мартин С, који, како је рекао судија, није успио да одбрани Ивану од Стојанчета.
Физичко и психичко насиље наставило се послије 13:30 када је покупио Каћу из школе и одвезао је кући.
"Насиље се наставило када су отишли до стана и то пред њиховом кћерком. Тада јој се обратио ријечима: 'Ку**о, избацићу те из стана и промијенићу браве, видјећеш са ким си се закачила'“, рекао је судија.
Након овога, Стојанче и Мартин су напустили стан, а послије кратког времена, Ивана је, држећи Каћу у наручју, отворила врата и рекла им: "Каћа и ја ћемо мало да легнемо, да се одморимо".
Ово су биле Иванине посљедње ријечи прије него што је са Каћом у наручју скочила са шестог спрата зграде.
"Оваквим континуираним, окрутним и нељудским понашањем, окривљени је код оштећене створио стање тешке психичке узнемирености, страха, безнађа и осјећаја беспомоћности, те је она, будући да може разумно да управља и контролише своје поступке, неколико минута касније извршила самоубиство заједно са малољетним дјететом. Обоје су пали на бетонску плочу испред зграде", рекао је судија.
