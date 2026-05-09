Аутор:АТВ
Коментари:0
Драматичан напад паса догодио се у Подстрани код Сплита, гдје је, један пас пред шокираном дјецом брутално напао мањег пса и тешко га повриједио.
Инцидент се догодио пред више свједока, међу којима су била и дјеца која су у паници посматрала крвави призор.
Према наводима очевидаца, агресивни пас је "растргао мало тијело" другог пса, док је власница покушавала да га заштити властитим тијелом, према писању "Слободне Далмације".
Свједоци наводе да се жена бацила преко свог пса покушавајући да га одбрани од напада. Упркос покушајима присутних да раздвоје животиње, напад је трајао неколико тренутака и изазвао велику панику међу пролазницима. Дјеца која су се затекла на мјесту догађаја била су видно потресена, а поједини свједоци описали су сцене као "страшне и узнемирујуће".
Према писању хрватских медија, нападнути пас задобио је тешке повреде, а још није познато у каквом је стању након инцидента. Није објављено ни да ли је жена повријеђена док је покушавала да заштити свог љубимца.
Напад у Подстрани поново је отворио питање контроле опасних и агресивних паса, посебно након више сличних случајева забиљежених посљедњих мјесеци у Хрватској и региону. Хрватски медији подсјећају да су недавно забиљежени и напади паса на дјецу у Загребу, Трогиру и другим градовима, након чега су покретане истраге и укључиване ветеринарске инспекције.
Стручњаци упозоравају да власници паса морају водити рачуна о социјализацији и контроли животиња, нарочито када је ријеч о снажним пасминама које могу представљати озбиљну опасност за друге животиње и људе. Ветеринари наводе да су неадекватан надзор, лоша обука и неправилно држање најчешћи узроци оваквих инцидената.
За сада нема званичних информација да ли је полиција покренула истрагу поводом инцидента у Подстрани, нити да ли ће бити укључена ветеринарска инспекција. Мјештани су након напада изразили забринутост због безбједности дјеце и кућних љубимаца на јавним површинама.
Напад је изазвао бурне реакције на друштвеним мрежама, гдје бројни грађани траже строже казне за власнике агресивних паса и већу контролу њиховог кретања на јавним мјестима.
