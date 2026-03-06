Logo
Посљедњи витезови: Освета у рукама палих ратника

Извор:

АТВ

06.03.2026

20:27

Фото: АТВ

'Посљедњи витезови' је акциони филм из 2015. године у режији Казуаки Кирија.

Радња прати палог ратника који се бори против садистичког владара како би осветио свог осрамоћеног господара.

Када корумпирани свештеник Геза Мот свргне лорда Бартока и одузме му замак, његов одани заповједник Рајден и витезови крећу у опасну освету.

Филм је витешка авантура са изузетним глумцима, укључујући Моргана Фримана и Клајва Овена.

