Посљедњи витезови: Освета у рукама палих ратника

'Посљедњи витезови' је акциони филм из 2015. године у режији Казуаки Кирија.
Радња прати палог ратника који се бори против садистичког владара како би осветио свог осрамоћеног господара.
Када корумпирани свештеник Геза Мот свргне лорда Бартока и одузме му замак, његов одани заповједник Рајден и витезови крећу у опасну освету.
Филм је витешка авантура са изузетним глумцима, укључујући Моргана Фримана и Клајва Овена.
