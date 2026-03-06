Logo
Бизнис клуб: Сукоб на Блиском истоку и скок цијене нафте

Извор:

АТВ

06.03.2026

13:14

Бизнис клуб: Сукоб на Блиском истоку и скок цијене нафте

'Бизнис клуб' ове суботе о сукобу на Блиском истоку и томе како се већ одражава на глобалну економију, али и на наше тржиште и то са скоком цијене горива.

У Српској због тога инспектори већ појачавају контроле, а све очи упрте су и у Ормуски мореуз који је жила куцавица свјетске трговине нафтом.

С друге стране економија има и позитивних прича – водимо вас на Копаоник, гдје се слило стотине панелиста који су говорили о темама које покрећу важна економска и друштвена питања.

Сваке суботе доносимо најважније информације из свијета економије, привреде и бизниса – релевантне актуелности, економска кретања, трендови на глобалном нивоу, истражујемо раст и развој економије у Српској. Откривамо успјешне предузетнике и њихова искуства у пословању, афирмишемо оне који су тек на почетку развоја пословних идеја. Доносимо информације са берзе и тржишта злата, те посебан осврт на регионалне економске форуме, и ријеч стручњака.

Емисију уређује и води Маријана Ивељић.

'Бизнис клуб' суботом у 18 часова и 20 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

