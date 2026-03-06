Ковачевић: Лајтер исказао одличну упућеност и познавање прилика у Српској, БиХ и региону

06.03.2026
21:00
Коментари:0
Одличан и јако важан састанак са пријатељима. Амбасадор Израела Јехиел Лајтер је исказао одличну упућеност и познавање прилика у Републици Српској, БиХ и региону, истакао је српски делегат у Дому народа ПС БиХ Радован Ковачевић.
Република Српска
Састанак Жељке Цвијановић са израелским амбасадором у САД-у
- Још једном је потврђено да Српска у Израелу има истинског пријатеља и да увијек можемо рачунати на међусобну помоћ - навео је Ковачевић на Иксу.
Одличан и јако важан састанак са пријатељима.— Радован Ковачевић (@KovacevicRaso) March 6, 2026
Амбасадор Лајтер је исказао одличну упућеност и познавање прилика у Републици Српској, БиХ и региону.
Још једном је потврђено да Српска у Израелу има истинског пријатеља и да увијек можемо рачунати на међусобну помоћ. https://t.co/2HPt3trUhy pic.twitter.com/gmOYornIfC
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч4
Република Српска
5 ч0
Најновије
Најчитаније
23
06
22
58
22
46
22
35
22
31
Тренутно на програму