Ковачевић: Лајтер исказао одличну упућеност и познавање прилика у Српској, БиХ и региону

06.03.2026

21:00

Ковачевић: Лајтер исказао одличну упућеност и познавање прилика у Српској, БиХ и региону
Фото: Друштвене мреже

Одличан и јако важан састанак са пријатељима. Амбасадор Израела Јехиел Лајтер је исказао одличну упућеност и познавање прилика у Републици Српској, БиХ и региону, истакао је српски делегат у Дому народа ПС БиХ Радован Ковачевић.

Цвијановић амбасадор изаела

Република Српска

Састанак Жељке Цвијановић са израелским амбасадором у САД-у

- Још једном је потврђено да Српска у Израелу има истинског пријатеља и да увијек можемо рачунати на међусобну помоћ - навео је Ковачевић на Иксу.

