Састанак Жељке Цвијановић са израелским амбасадором у САД-у

Аутор:АТВ
06.03.2026
18:58
Коментари:1
У Вашингтону је у одржан састанак српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић са амбасадором Израела у САД Јехиелом Лајтером.
"Користан и конструктиван састанак са амбасадором Државе Израел у Сједињеним Америчким Државама Јехиелом Лајтером. Током састанка, разговарали смо о актуелној ситуацији у Републици Српској и Израелу.
Информисала сам саговорника о политичким, економским и безбједносним приликама у БиХ, као и борби Републике Српске да очува своју уставну позицију.
Изразила сам очекивање да ће досадашња добра сарадња између Републике Српске и Израела, заснована на искреном пријатељству и снажним историјским везама српског и јеврејског народа, бити настављена и у будућности", навела је Цвијановић.
