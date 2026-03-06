Logo
Large banner

Састанак Жељке Цвијановић са израелским амбасадором у САД-у

Аутор:

АТВ

06.03.2026

18:58

Коментари:

1
Састанак Жељке Цвијановић са израелским амбасадором у САД-у
Фото: Инстаграм

У Вашингтону је у одржан састанак српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић са амбасадором Израела у САД Јехиелом Лајтером.

"Користан и конструктиван састанак са амбасадором Државе Израел у Сједињеним Америчким Државама Јехиелом Лајтером. Током састанка, разговарали смо о актуелној ситуацији у Републици Српској и Израелу.

Информисала сам саговорника о политичким, економским и безбједносним приликама у БиХ, као и борби Републике Српске да очува своју уставну позицију.

Изразила сам очекивање да ће досадашња добра сарадња између Републике Српске и Израела, заснована на искреном пријатељству и снажним историјским везама српског и јеврејског народа, бити настављена и у будућности", навела је Цвијановић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Таг :

Жељка Цвијановић

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић у Вашингтону: У Српској никада није било кампова за мигранте

10 ч

0
Цвијановић са Трамповим секретаром за економију

БиХ

Цвијановић са Трамповим секретаром за економију: Фокус на економским темама

11 ч

0
Жељка Цвијановић учествује на панелу под називом Национални суверенитет и стране миграције у оквиру Самита Савеза суверених нација у Вашингтону

Свијет

Цвијановић на панелу Вашингтону: БиХ је посљедња истинска колонија у Европи

1 д

0
Цвијановић и Ковачевић у Вашингтону на самиту Савеза суверених нација

Република Српска

Цвијановић и Ковачевић у Вашингтону на самиту Савеза суверених нација

1 д

12

Више из рубрике

Стевановић реизабран за предсједника ГрО СНСД Зворник

Република Српска

Стевановић реизабран за предсједника ГрО СНСД Зворник

2 ч

0
Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

Влада Српске издваја 7,5 милиона КМ за инфраструктурне пројекте у Власеници

2 ч

0
Огласили се из Владе Српске о случају Владе Ђајића

Република Српска

Огласили се из Владе Српске о случају Владе Ђајића

3 ч

0
Након експлицитних снимака Мирјане Пајковић испливале и шок поруке

Република Српска

Само за одрасле: Појавили се нови снимци Мирјане Пајковић

6 ч

3

  • Најновије

  • Најчитаније

20

37

Лото резултати 19. кола: Седам срећника добило по 14.000 КМ

20

27

Посљедњи витезови: Освета у рукама палих ратника

20

27

Американци објаснили шта значи "безусловна предаја" Ирана

20

25

Прегазио човјека аутом у дворишту, па побјегао: Комшије затекле ужас

20

20

Снажан земљотрес погодио Бугарску

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner