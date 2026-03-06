Logo
Само за одрасле: Појавили се нови снимци Мирјане Пајковић

Аутор:

АТВ

06.03.2026

14:37

Након експлицитних снимака Мирјане Пајковић испливале и шок поруке
Фото: Screenshot

Црну Гору и Владу те земље коју води Миленко Спајић не престаје да тресе скандал повезан са некадашњом државном секретарком у Министарству људских и мањинских права, Мирјаном Пајковић, а сада су процурили њени нови експлицитни снимци правог блуда и разврата.

Подсјетимо, крајем јануара у читавом региону је попут бомбе одјекнула вијест о се*с скандалу у Влади Црне Горе, у који су били умијешани Пајковићка и Дејан Вукшић, бивши директор Агенције за националну безбједност ( АНБ) те земље и некадашњи саветник Јакова Милатовића.

Мирјана Пајковић-30082025

Регион

Колико година има Мирјана Пајковић чији су експлицитни снимци испливали

Да све буде скандалозније, по друштвеним мрежама су почели да се шире снимци њихових раскалашних интимних односа, а потом и преписке у којима су се међусобно оптуживали за подметање афере.

Не стишава се афера

И таман када су се "страсти" мало стишале поводом ове приче, на друштвеним мрежама су осванули нови снимци Мирјане Пајковић на којима је она са другим мушкарцем.

Видео-записи су подједнако експлицитни као и они на којима је, како се говорило, Дејан Вукшић.

Мирјана Пајковић

Регион

Скандал са експлицитним снимцима Мирјане Пајковић: Преокрет у афери

Међутим, осим атрактивног издања Пајковићке и њених интимних односа, пажњу јавности је овог пута привукао мушкарац за ког се на друштвеним мрежама спекулише да је припадник Кавачког клана, мада за то нема потврде.

Оно што је посебно интригантно јесте да је овај видео-запис настао тако што је Пајковићку и њеног партнера снимао неко трећи јер је очигледно да камера није статична., пише "Информер".

На другом снимку види се како Пајковићка заводљиво плеше док је неко снима у дневној соби, док се на сточићу испред налазе чаше, највјероватније с алкохолним пићима.

Мирјана Пајковић-30082025

Регион

Није за малољетне: Не престају да цуре експлицитни снимци Мирјане Пајковић

Пајковићка се мази и заводљиво увија, а потом и скида одјећу и по себи повлачи цријево од наргиле.

