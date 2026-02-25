Logo
Large banner

Скандал са експлицитним снимцима Мирјане Пајковић: Преокрет у афери

Извор:

вијести.ме

25.02.2026

13:48

Коментари:

0
Мирјана Пајковић - испливао експлицитни снимак службенице Владе Црне Горе
Фото: Инстаграм

Основно државно тужилаштво (ОДТ) у Подгорици одбацило је кривичну пријаву Управе полиције, Од‌јељења безбједности Подгорица, поднијету против Мирјане Пајковић због сумње да је извршила кривично д‌јело принуда на штету Дејана Вукшића, саопштено је из тог тужилаштва.

"Након оцјене списа предмета и спроведених свих законом предвиђених мјера и радњи, поступајућа државна тужитељка је одбацила кривичну пријаву против лица М.П. јер не постоји основана сумња да је извршила ни наведено, ни било које друго кривично д‌јело за које се гоњење предузима по службеној дужности", наводи се у званичном саопштењу.

Овај правни епилог долази након што су Вијести средином фебруара објавиле да ће подгоричко Основно државно тужилаштво вјештачити ко се налази на експлицитним снимцима са бившом челницом Директората у Министарству људских и мањинских права, Мирјаном Пајковић. Доскорашњи савјетник предсједника државе за безбједност и бивши директор Агенције за националну безбједност (АНБ) Дејан Вукшић, изричито је тврдио да он није особа са тих видео-записа.

Мирјана Пајковић

Регион

Мирјана Пајковић најавила улазак у политику

Пајковић је, с друге стране, пред тужиоцима тврдила да је на једном од снимака бивши директор Агенције за националну безбједност (АНБ) и да је управо он неовлашћено дистрибуирао видео-материјал. Вукшић је и то негирао.

Према незваничним сазнањима Вијести, њих двоје саслушани су 11. фебруара у ОДТ-у Подгорица, и то по више међусобно поднијетих кривичних пријава - због злоупотребе туђег снимка, угрожавање сигурности, крађе телефона...

Извор листа незванично је казао да је пред тужиоцима задатак да утврде је ли на снимку Вукшић.

Мирјана Пајковић

Регион

Мирјана Пајковић показала маску мачке из свог интимног снимка: Да, моја је!

"Обоје су саслушани у свим предметима формираним по пријавама Пајковић и Вукшића пред Основним државним тужилаштвом Подгорица. Изјаве су дали у различитим терминима и својствима. Пајковић је изричито тврдила да је Вукшић на спорном снимку и да га је он незаконито дистрибуирао, што је он негирао. Тачније, тврдио је да није на снимку и да нема ништа с дистрибуцијом тог садржаја", речено је Вијестима незванично.

Није објашњено како се Пајковић изјаснила на оптужбе бившег шефа тајне полиције да му је раније украла мобилни телефон и да га је уцјењивала и принуђавала да одустане од кандидатуре за судију Уставног суда.

Мирјана Пајковић

Регион

Предсједник је гледао: Мирјана Пајковић испрозивала Милатовића

Листу је недавно и званично речено да у том тужилаштву поступају у више предмета формираних након пријава Вукшића и Пајковић, конкретизујући да су формирали два предмета по пријави Пајковић против Вукшића, а да у једном, по пријави коју је против ње још прошле године поднио Вукшић, добијају и међународну правну помоћ.

"У Основном државном тужилаштву у Подгорици формирана су два предмета по пријави М. П. против Д. В. и то један предмет због постојања основа сумње да су учињена кривична д‌јела угрожавање сигурности и кривично д‌јело злоупотреба туђег снимка, фотографије, портрета, аудио-записа или списа са сексуално експлицитним садржајем, а други предмет због кривичних д‌јела угрожавање сигурности, уцјена, лажно представљање и злоупотреба службеног положаја", објаснили су из ОДТ-а Подгорица.

Управа полиције раније је против Пајковић поднијела кривичну пријаву због сумње да је извршила кривично д‌јело принуда на штету Вукшића, како би га принудила да одустане од кандидатуре за позицију судије Уставног суда.

Сумња се да је Пајковић 10. октобра 2024. украла телефон Вукшићу, а потом са њега слала поруке и фотографије, чиме је "нарушила његов углед и приватност".

"Након наведеног догађаја, оштећени је телефонским путем контактирао са М. П. и том приликом јој упутио ријечи увредљивог садржаја, које је М. П., у намјери да их искористи као средство притиска и принуде, тајно аудио снимила. М. П. је потом наведени аудио-снимак 20. 3. 2025. године, путем апликације 'Сигнал', доставила оштећеном, уз ријечи пријетеће садржине и изричит захтјев да одустане од кандидатуре за позицију судије Уставног суда, чиме је код оштећеног изазвала осјећај страха и притиска"...

Из тужилаштва наводе да су оба предмета у поступку извиђаја.

Они нису конкретно одговорили на сет питања Вијести о наводним уцјенама.

Вукшић је 30. децембра 2025. године поднио оставку на позицију савјетника за безбједност предсједника државе, након питања Вијести о пријетњама упућеним Пајковић.

Пајковић је недавно поднијела оставку на функцију у Министарству људских и мањинских права, наводећи да то чини из личних разлога.

То је урадила након што је јавност преплављена снимцима експлицитног садржаја, чији је актер, а Вукшића је оптужила да он шири тај материјал, што је бивши шеф тајне службе демантовао.

Подијели:

Тагови :

Мирјана Пајковић снимак

Мирјана Пајковић видео

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Застава Црна Гора

Регион

Да ли је на помолу нови скандал: ''Пет министара треба да дрхти због снимака''

3 седм

1
Колико година има Мирјана Пајковић чији су експлицитни снимци испливали

Регион

Колико година има Мирјана Пајковић чији су експлицитни снимци испливали

3 седм

0
Након експлицитних снимака Мирјане Пајковић испливале и шок поруке

Регион

Мирјана Пајковић кривично пријављена: Ево за шта је оптужују

3 седм

1
Мирјана Пајковић - испливао експлицитни снимак службенице Владе Црне Горе

Регион

Мирјана Пајковић открила нове детаље афере: ''Покушана је ликвидација''

3 седм

3

Више из рубрике

Аутом слетио у ријеку

Регион

Спасио мушкарца који је слетио у ријеку: "Од данас је Ивица мој брат"

6 ч

0
Добио сагласност: Градоначелник Загреба тужи Влади Хрватске због Томпсона

Регион

Добио сагласност: Градоначелник Загреба тужи Влади Хрватске због Томпсона

6 ч

0
Након експлицитних снимака Мирјане Пајковић испливале и шок поруке

Регион

Мирјана Пајковић најавила улазак у политику

7 ч

1
Ухапшен серијски убица: Мјештани села и даље у страху

Регион

Ухапшен серијски убица: Мјештани села и даље у страху

15 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

38

Швајцарска влада ће исплатити 56.000 долара за сваку жртву пожара у Кран-Монтани

14

37

'ПарлАТВмент': О руско-украјинском сукобу

14

35

Виткоф открио када би могла да буде сљедећа рунда преговора о Украјини

14

22

Теретни воз ударио ауто, има повријеђених

14

07

Реал на Бенфику без кључног играча?

Small banner

Тренутно на програму

13:15

У првом плану (Р)

информативно политички

14:15

Телетрговина

телетрговина

14:30

Временска прогноза

временска прогноза

14:40

Војвођански доручак/Ловачка кухиња

лајфстајл

15:00

Одметница ЕП75 (12+, Р)

серијски програм

15:50

Крваво цвијеће С02 ЕП293 (12+)

серијски програм

16:40

Вјежбајте са Лидијом

лајфстајл

Стање на граничним прелазима

Small banner