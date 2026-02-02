Logo
Да ли је на помолу нови скандал: ''Пет министара треба да дрхти због снимака''

Застава Црна Гора
Фото: Pexels

Влада Црне Горе подсјећа на ријалити шоу и оно чему смо свједочили у тим ранијим ријалити програмима и гледали ко је са ким водио љубав и пио кафу, сада имамо прилику да видимо у Влади, уз злоупотребу службених положаја од стране Кабинета и АНБ-а.

Поручио је ово лидер Демократске народне партије (ДНП) Милан Кнежевић који је рекао и да снимци који се објављују говоре о дијагнози која постоји у земљи, а то је да је ово колапс.

Мирјана Пајковић-30082025

Регион

Колико година има Мирјана Пајковић чији су експлицитни снимци испливали

"Ако нешто сруши ову Владу, вјерујте ми, то ће можда бити неки нови експлицитни снимци неких садашњих министара и неких бивших министара", рекао је он.

Сајтови за одрасле ће бити заборављени, додаје он, а Влада Црне Горе може да уведе "Онли фенс“.

"Знам да би најмање пет министара требало да дрхти у случају да се снимак појави. Не желим да кажем ко су они. Знам да ја нисам", рекао је Кнежевић.

Додаје да су имали и неке “геј афере у које је био умијешан бивши министар који се јавно хвалио својим оралним вјештинама”, и да је “Црна Гора дуго у ЕУ када је ријеч о тим вриједностима”.

“Пајковић би била заборављена”

"Постали смо дубоко грло за ЕУ ​​и ове нове акробације и импровизације у смислу онога што вам даје моћ и функцију. Зашто би ме изненадио човјек који је завршио факултет? Пољубио је своју прву жену са 27 година, поставили су га за министра, а онда су почели да му дијеле комплименте од љепшег пола, али и од мушкараца, пошто имате такве људе у влади. Онда када тај човјек види да је са 45 година постао много љепши него што је био са 25, почиње да вјерује да је неки мачо мушкарац и да сва потенција овог свијета извире из њега. Чак и ако имате тајне мјере надзора, ако прислушкујете стан, ако можете да снимате друге људе из владе како раде те ствари, а ја сам против тога да се било ко снима, онда је јасно да и ова секс афера мора имати институционални епилог", објаснио је Кнежевић и додао:

marko perkovic tompson

Остали спортови

Томпсон скупо коштао рукометаше Хрватске

"Ова госпођа Пајковић је отворила многе теме и прозвала многе званичнике. Мислим да је важно да знамо да ли је АНБ учествовала у овоме. Да ли је озвучивала станове, да ли је знала да је снимају… Још једном понављам – биће заборављена ако почну да излазе снимци бивших и садашњих министара. Вјерујте ми, добићемо понуду да зарадимо од тога", рекао је он, преноси "Побједа".

