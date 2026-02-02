Да ли је на помолу нови скандал: ''Пет министара треба да дрхти због снимака''

Извор:
Агенције
02.02.2026
06:40
Коментари:1
Влада Црне Горе подсјећа на ријалити шоу и оно чему смо свједочили у тим ранијим ријалити програмима и гледали ко је са ким водио љубав и пио кафу, сада имамо прилику да видимо у Влади, уз злоупотребу службених положаја од стране Кабинета и АНБ-а.
Поручио је ово лидер Демократске народне партије (ДНП) Милан Кнежевић који је рекао и да снимци који се објављују говоре о дијагнози која постоји у земљи, а то је да је ово колапс.
Регион
Колико година има Мирјана Пајковић чији су експлицитни снимци испливали
"Ако нешто сруши ову Владу, вјерујте ми, то ће можда бити неки нови експлицитни снимци неких садашњих министара и неких бивших министара", рекао је он.
Сајтови за одрасле ће бити заборављени, додаје он, а Влада Црне Горе може да уведе "Онли фенс“.
"Знам да би најмање пет министара требало да дрхти у случају да се снимак појави. Не желим да кажем ко су они. Знам да ја нисам", рекао је Кнежевић.
Додаје да су имали и неке “геј афере у које је био умијешан бивши министар који се јавно хвалио својим оралним вјештинама”, и да је “Црна Гора дуго у ЕУ када је ријеч о тим вриједностима”.
"Постали смо дубоко грло за ЕУ и ове нове акробације и импровизације у смислу онога што вам даје моћ и функцију. Зашто би ме изненадио човјек који је завршио факултет? Пољубио је своју прву жену са 27 година, поставили су га за министра, а онда су почели да му дијеле комплименте од љепшег пола, али и од мушкараца, пошто имате такве људе у влади. Онда када тај човјек види да је са 45 година постао много љепши него што је био са 25, почиње да вјерује да је неки мачо мушкарац и да сва потенција овог свијета извире из њега. Чак и ако имате тајне мјере надзора, ако прислушкујете стан, ако можете да снимате друге људе из владе како раде те ствари, а ја сам против тога да се било ко снима, онда је јасно да и ова секс афера мора имати институционални епилог", објаснио је Кнежевић и додао:
Остали спортови
Томпсон скупо коштао рукометаше Хрватске
"Ова госпођа Пајковић је отворила многе теме и прозвала многе званичнике. Мислим да је важно да знамо да ли је АНБ учествовала у овоме. Да ли је озвучивала станове, да ли је знала да је снимају… Још једном понављам – биће заборављена ако почну да излазе снимци бивших и садашњих министара. Вјерујте ми, добићемо понуду да зарадимо од тога", рекао је он, преноси "Побједа".
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму