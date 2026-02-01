Градоначелник Тиране остаје у притвору

Извор:
Специјални суд у Албанији одбио је захтјев за укидање притвора градоначелнику Тиране Ериону Вељиају, који је оптужен за прања новца и корупцију.
Одбрана Вељиаја, који се налази у притвору од 10. фебруара прошле године, затражила је да му затворски притвор буде замијењен блажом мјером.
Тврде да су истраге завршене и да више не постоје законски услови за његово задржавање у притвору.
Након разматрања захтјева, Специјални суд одлучио је да остави на снази мјеру затворског притвора.
Вељиај је оптужен за прање новца, недекларисање имовине, пасивну корупцију у девет случајева, злоупотребу положаја и унос забрањених предмета у ћелију.
Његова супруга оптужена је за непријављивање имовине, сакривање прихода и прање новца, док је у предмет укључен и бивши посланик због радњи које отежавају откривање истине.
