Градоначелник Тиране остаје у притвору

Извор:

СРНА

01.02.2026

19:54

Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Специјални суд у Албанији одбио је захтјев за укидање притвора градоначелнику Тиране Ериону Вељиају, који је оптужен за прања новца и корупцију.

Одбрана Вељиаја, који се налази у притвору од 10. фебруара прошле године, затражила је да му затворски притвор буде замијењен блажом мјером.

Тврде да су истраге завршене и да више не постоје законски услови за његово задржавање у притвору.

Након разматрања захтјева, Специјални суд одлучио је да остави на снази мјеру затворског притвора.

Вељиај је оптужен за прање новца, недекларисање имовине, пасивну корупцију у девет случајева, злоупотребу положаја и унос забрањених предмета у ћелију.

Његова супруга оптужена је за непријављивање имовине, сакривање прихода и прање новца, док је у предмет укључен и бивши посланик због радњи које отежавају откривање истине.

Тагови:

Tirana

Albanija

Притвор

