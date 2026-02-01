Грађани на удару поскупљења

01.02.2026
19:20
Коментари:0
Грађани Републике Српске су на сталном удару неконтролисаног, и неоправданог раста цијена, како основних животних намирница тако и услуга и комуналија што у великој мјери угрожава животни стандард. Ни ограничавање маржи није корак ка смањењу цијена, кажу стручњаци, јер то може само дјелимично али недовољно утицати на то да се исте смање.
"Потрошачка корпа јесте посљедњи податак за мјесец децембар 25 године и она је премашила износ од 2815 марака трошкови прехране су достигли скоро износ од 1300 марака. Оно што смо у 2024. години плаћали као килограм телетине у 25 смо плаћали као килограм јунетине за исти износ ако гледамо ту јунетину то је готово раст од 95 до до 97%", рекла је Божана Радомир из Савеза синдиката Републике Српске.
А да је проблематика деценијска показује и чињеница да осцилације постоје, неке с разлогом неке и без разлога али све са жељом остваривања екстра профита и монополистичког дјеловања на тржишту који је, нажалост, све јачи. А они који ће највише испаштати јесу мала тржишта гдје ће се примарна производња на тај начин умногоме урушити.
Изузетно значајне промјене за бх. раднике у Словенији
"То је јако опасно из јасног разлога што мултинационалне компаније утичу на цијене прехрамбених производа. Узмимо само млијеко, оно што карактерише наш регион јесте одређен ниво производње прераде и трговачких ланаца који су један циклус који снабдијева потрошаче и задовољава егзистенцијалне потребе. Ми као мало тржиште јако тешко се можемо томе одупријети, оно што увијек говоримо купујмо наше трошимо наше с тим да је нашим произвођачима све теже да одговоре на те факторе али морамо се борити с оним што имамо", рекао је Александар Љубоја.
Апели како грађана тако и Савеза синдиката Републике Српске коначно ће се спровести у дјело. Много је приједлога који се морају анализирати између осталог, новчане казне свим субјектима који неоправдано и спекулативно подижу цијене.
"Министар трговине и туризма Републике Српске Нед Пуховац одржаће почетком наредне седмице састанак са представницима Савеза синдиката Републике Српске на којем ће, између осталог, бити ријечи о активностима ресорног министарства усмјереним на контролу раста цијена", саопштено је уз Министарства трговине и туризма.
Наредна седмица је кључна, уколико изостане благовремена и ефикасна реакција, Савез синдиката Републике Српске ће, у складу са својом улогом и одговорношћу, предузимати даље кораке, све то с циљем заштите права и интереса грађана.
