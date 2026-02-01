Logo
Од 1. фебруара скупља струја у Српској

01.02.2026

14:41

Коментари:

1
Фото: АТВ

Од нед‌јеље, 1. фебруара, грађани Републике Српске плаћаће скупљу електричну енергију за 10 одсто, јер је на снагу ступило поскупљење мрежарине, а нови износи на рачунима биће евидентирани већ у марту.

Веће рачуне за струју добијаће и привредници и то за шест одсто, а ово поскупљење за грађане и привреду требало би да се примјењује у периоду 2026-2028. године.

Дистрибутивна предузећа тражила поскупљење од 40 одсто

Подсјећамо, дистрибутивна предузећа у Републици Српској су крајем јула 2025. тражила од Регулаторне комисије за енергетику (РЕРС) повећање мрежарине од чак 40 одсто.

Свега мјесец дана касније они су од РЕРС тражили додатно повећање мрежарине са 40 одсто на 46,01 одсто.

"Разлог за раст трошкова дистрибутивних губитака је повећање цијене електричне енергије за покривање дистрибутивних губитака са садашњих од стране ЕРС, што представља повећање у износу од 39,95 одсто. Раст наведених трошкова за покривање дистрибутивних губитака изазива додатни захтијевани раст просјечних цијена дистрибуције електричне енергије са 40,58 на 46,01", навели су тада у Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске.

