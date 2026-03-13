Шеф Пентагона: Хамнеи је рањен и унакажен

13.03.2026

22:32

Фото: Tanjug/AP/Vahid Salemi

Амерички министар одбране Пит Хегсет изјавио је на конференцији за медије да САД има информације о здравственом стању новог иранског врховног вође Моџтабе Хамнеија, за кога тврди да је рањен током сукоба.

- Знамо да је нови такозвани, али не баш врховни вођа рањен и вјероватно унакажен - рекао је Хегсет.

Он је додатно истакао да чињеница да се Хамнеи није појавио у јавности само појачава сумње о његовом здравственом стању.

- Није било гласа ни видеа. Била је то писана изјава. Иран има много камера и снимача гласа. Зашто писана изјава? Мислим да знате зашто. Његов отац је мртав. Уплашен је, повријеђен је, у бјекству је и нема легитимитет - изјавио је Хегсет.

