Шеф Пентагона: Хамнеи је рањен и унакажен

Аутор:АТВ
13.03.2026
22:32
Коментари:0
Амерички министар одбране Пит Хегсет изјавио је на конференцији за медије да САД има информације о здравственом стању новог иранског врховног вође Моџтабе Хамнеија, за кога тврди да је рањен током сукоба.
- Знамо да је нови такозвани, али не баш врховни вођа рањен и вјероватно унакажен - рекао је Хегсет.
Он је додатно истакао да чињеница да се Хамнеи није појавио у јавности само појачава сумње о његовом здравственом стању.
- Није било гласа ни видеа. Била је то писана изјава. Иран има много камера и снимача гласа. Зашто писана изјава? Мислим да знате зашто. Његов отац је мртав. Уплашен је, повријеђен је, у бјекству је и нема легитимитет - изјавио је Хегсет.
