Америка шаље маринце: Експедициона јединица иде у акцију

Аутор:АТВ
13.03.2026
21:57
Коментари:0
Експедициона јединица америчких маринских снага (МЕУ) од око 2.200 маринаца шаље се на Блиски исток на три ратна брода, извјештава АБЦ Њуз, позивајући се на двоје неименованих америчких званичника.
Ова јединица је стално распоређена у Јапану, али јој је наређено да крене према Блиском истоку, што указује на даљу ескалацију рата у Ирану.
Званичници администрације Доналда Трампа дуго су искључивали могућност слања копнених трупа у регион, али су углавном избјегавали потпуно искључити ту могућност од почетка рата.
Распоређивање јединице маринаца не значи искључиво да ће трупе бити распоређене на тлу у Ирану, је такође могу пружити копнене, амфибијске и авијационе ресурсе војном команданту који их затражи, наводи АБЦ.
Ова јединица укључује и јединице ловаца Ф-35 и тилт-ротор авиона МВ-22 Оспри.
