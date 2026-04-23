ЦИК БиХ: "Опасне и потпуно неистините тврдње"

Централна изборна комисија БиХ огласила се поводом навода о начину на који је изабрала фирму "Смартмарик" која треба да имплементира систем за биометријску идентификацију бирача и скенирање гласачких листића на бирачким мјестима.
"Поводом тврдњи и навода изнесених протеклих дана у јавности у вези с јавном набавком система за биометријску идентификацију бирача и скенирање гласачких листића на бирачким мјестима, Централна изборна комисија Босне и Херцеговине истиче да потпуно стоји иза законитости доношења своје одлуке у поступку предметне јавне набавке", наводе из ЦИК.
Из ЦИК-а наводе да су "опасне и потпуно неистините тврдње о узимању или очекивању мита".
"Посебно желимо истаћи да су изнесене опасне и потпуно неистините тврдње о узимању или очекивању мита у поступку предметне јавне набавке од стране чланова Централне изборне комисије Босне и Херцеговине, као и о притисцима представника међународне заједнице на чланове Централне изборне комисије Босне и Херцеговине при одлучивању о избору најповољнијег квалификованог понуђача. Зато јавно позивамо надлежне институције да све наводе испитају, а Централна изборна комисија Босне и Херцеговине им апсолутно стоји на располагању", наводе из ЦИК-а и додају:
"Такође, сматрамо да су предметни наводи појединаца притисак на Канцеларију за разматрање жалби и да се изношењем нетачних тврдњи у вези с јавном набавком – а које се односе на цјелокупни поступак и начин одлучивања Централне изборне комисије Босне и Херцеговине - жели компромитирати и зауставити највећи покушај јачања интегритета изборног процеса у Босни и Херцеговини у хисторији одржавања демократских избора.
Паушалне тврдње и неистине изречене у медијима најбоље доказују и потпуно нетачне тврдње о броју чланова Комисије која је спроводила поступак набавке те о омјерима у појединим фазама гласања унутар Комисије за набавку. Када је ријеч о начину гласања наведене Комисије, ни сама Централна изборна комисија Босне и Херцеговине нема тај податак и овај пут изражава чуђење како њиме може располагати неко извана, а посебно представници неког од понуђача који су учествовали у јавној набавци."
