Трасирање пута да Смартматик добије 74.5 милиона КМ: Спорни у свијету, добри за БиХ

Истрчати 100 метара за 10 секунди може Хусеин Болт, али након година припреме. Увести нове изборне технологије у БиХ за 180 дана може Смартматик, али након што се годинама припрема терен да управо они добију тендер тежак 74 милиона КМ.
Канцеларија за жалбе БиХ још није донијела званичну одлуку, али у јавности су се појавиле информације да ће одбити жалбу Планет Софта на одлуку ЦИК-а БиХ да посао набавке изборних технологија повјери фирми Смартматик чија је понуда 17 милиона КМ скупља. Након ове одлуке извјесно је да ће ЦИК закључити уговор са америчком фирмом вриједан 74,5 милиона КМ.
УСАИД 2021. године започиње са анализама и припремама програма за увођење нових технологија у изборни систем БиХ. За анализе изборног система, техничку помоћ и учешће у програмима реформи избора користе услуге Међународне фондације за изборне системе (ИФЕС) у којем је високу позицију заузимала Ирена Хаџиабдић, доскорашњи члан ЦИК-а.
ИФЕС је изнио анализу, а њихове препоруке постају основа на којој је УСАИД дефинисао спецификације за набавку опреме. У изборни систем БиХ, УСАИД уводи Смартматиц без икаквог тендера преко донаторске набавке.
Укратко, шта се десило. Преко донације тешке 500.000 долара УСАИД заобилази систем јавних набавки БиХ и у изборни систем уводи компанију Смартматик која испоручује изборну технологију. Пилот пројекат у којем тестирају своју технологију Смартматик има 2024. године на локалним изборима. Коју годину касније, ЦИК расписује тендер у којем поставља услов који може реализовати само компанија која је већ тестирала или радила на изборним технологијама - што је наравно Смартматик, однедавно регистрован у Сарајеву.
Покрећу пројекат под називом Support to Electoral Integrity (СЕИ) 2023. године, а као реализатора бирају компанију Смартматик. Изборне 2024. године тестирају софтвер у Тузли, Новом Граду и Приједору.
"Смартматик и УСАИД СЕИ особље је било укључено у реализацију свих тестирања, на нивоу изборног штаба у присуство чланова изборних комисија", саопштено је у годишњем извјештају Централне изборне комисије.
Тиме су и документоване снажне везе ИФЕС-а, Смартматика и ЦИК-а, годинама прије расписивања сада већ спорног тендера.
Комплексну причу додатно је закомпликовала побједа Доналда Трампа на изборима у Америци када се УСАИД и сви њихови фондови прекидају или гасе.
Вишемилионски тендер намијењен за Смартматик је био на концу да пропадне све до интервенције Кристијана Шмита који напрасно намеће одлуку да се изборне технологије финансирају из средстава Централне банке БиХ, а касније и да средства за ЦИК може да потпише и замјеник министра финансија, без сагласности министра. У расписаном тендеру кључ је била реализација за 180 дана који ниједна компанија не би могла да проведе без да је претходно годинама увођена у изборни систем БиХ, а сва званична документација доказује да је Смартматиц са својом технологијом одавно присутан у БиХ кроз донаторске пројекте.
Смартматик има минорно присуство у САД, а највећи пројекат им је набавка изборних технологија у Филипинима што је на крају завршено тешким оптужбама.
У тексту објављеном на званичном сајту Министарства правде САД, Смартматик је оптужен за учешће у корупционим радњама и прању више од милион долара мита филипинском владином званичнику у вези са уговором везаном за изборе 2016. године.
"Према новој оптужници, између 2015. и 2018. године, Роџер Алехандро Пињате Мартинез (50), држављанин Венецуеле са пребивалиштем у Бока Ратону, и Хорхе Мигел Васкез (64) из Дејвија, заједно са другима, проузроковали су да Хуану Андресу Донату Баутисти (61), бившем председнику COMELEC-а, буде исплаћено најмање милион долара мита. Мито је наводно плаћено ради добијања и задржавања послова од COMELEC-а, укључујући ослобађање повољних повраћаја пореза на додату вредност (ПДВ) и других уговорних плаћања у корист SGO Corporation Limited и њених филијала. Да би финансирали мито, завјереници су наводно створили тајни фонд претјераним фактурисањем трошкова по машини за гласање испорученој за филипинске изборе 2016. године. Да би прикрили коруптивне исплате, користили су шифровани језик, креирали лажне уговоре и лажне уговоре о кредитима и усмеравали трансакције преко банковних рачуна у Азији, Европи и САД, укључујући и Јужни округ Флориде" наводи се на сајту Министарства правде.
Током више изборних циклуса на Филипинима, Смартматик је оптуживан за бројне техничке кварове, недостатак транспарентности и могућности манипулације. 2016. године оптужени су за мијењање кода на серверу у изборној ноћи због чега су покренути поступци против запослених.
Скандал су режирали и у Венецуели у неколико наврата, али један од звучнијих је био у САД 2020. године када је на изборима побиједио Џозеф Бајден. Тада је амерички водећи амерички медији оптуживали Смартматик за учешће у малверзацијама, али све је завршено тужбама против Фокс њуза и појединих политичара. Судски спор са Фокс њузом и даље траје, док је Њузмакс пристао на нагодбу.
Према сазнањима АТВ-а, у тендеру који је ЦИК расписао тражи се да им се преда у власништво главни софтвер за прикупљање, енкрипцију и слање резултата гласања у сједиште Централне изборне комисије, на шта Смартматик пристаје.
Оваква пракса ријетко да је забиљежена у свијету. У већини случајева софтвер је интелектуално власништво компаније која га произведе, а државе обично добијају лиценцу за коришћење и приступ за операцији избора.
Тако државе добијају право на увид у изворни код, али не и власништво над њим. Банално поређење, на популарним програмима које производи Мајкрософт попут пакета Офис можете добити годишњу или мјесечну претплату, али никако доживотно власништво. Са друге стране, а за потребе тендера, пројекат који је вриједан 74 милиона КМ Смартматик ће предати у власништво ЦИК-у БиХ.
Комапнија Планет Софт огласила се након навода да је Канцеларија за рјешавање жалби одбацила њихову жалбу.
На ове информације реаговао је и власник Планет Софта Ведран Јарић.
"Нису могли ни наши, а ни међународни фактори, да нас подмите да одустанемо, па су схватили да је лакше да крену путем злоупотребе и непоштовања свих прописа. Ко је нудио мито, ко је тражио мито, ко је и на шта зажмирио јавност ће сазнати ускоро", написао је Јарић.
У Канцеларији за жалбе налази се још једна жалба компаније Провис из Бијељине.
