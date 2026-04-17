На ерсофт клубове у ФБиХ упозорава и Европа: Параван за регрутацију радикалних екстремиста

У ФБиХ тренутно постоји више од 40 ерсофт (Airsoft) клубова у којима се спроводе војне обуке, које поред своје рекреативне функције имају и вјерску, тако што се идеје исламистичког екстремизма уводе у активности клубова, пише у извјештају Европске комисије.
Озбиљна забринутост, а са друге стране и институционална незаинтересованост влада око ерсофт клубова који су највише активни у ФБиХ. Док се институције БиХ не замарају претјерано око овог проблема, Европска комисија у свом извјештају "Насилни екстремизам и спор на западном Балкану" упозорава да клубове борилачких вјештина и ерсофт клубове често воде радикализовани појединци у ФБиХ и Дистрикту Брчко.
"Занимљиво је да се већина њихових вјежби спроводи у селима која је напустило српско становништво, гдје се за обуку користи имовина уништена у рату. Међу припадницима ерсофт клубова су и чланови ОС БиХ. Финансирају се кроз донације, чланарине и спонзорства. Примјећено је да неке локалне заједнице често пружају подршку ерсофт клубовима, конкретно општине Бужим и Цазин, али и општине са територије Тузланског кантона", наведено је у извјештају Европске комисије.
Они посебно истичу клубове Црна Муња и Lilium Bosniacum.
"Ове клубове карактеришу строга дисциплина и нагласак на вертикалном ланцу команде, чиме се приближавају нивоу организације који влада у модерним специјалним јединицама", наводи се у извјештају.
Упозоравају да је ово нови тренд на Западном Балкану за индоктринацију и регрутовање нових екстремиста.
"Ова појава карактеристична је за Босну и Херцеговину (углавном за Федерацију БиХ) и повезана је са исламистичким екстремизмом. Посебна опасност лежи у радикализацији дјеце која се индоктринирају у камповима под маском учења спортских вјештина".
Оно што је нарочито занимљиво јесте податак да се ови ерсофт клубови на територији ФБиХ региструју као удружења грађана или као спортски клубови што им омогућава добијање финансија од стране органа локалних самоуправа или кантоналних власти за средства потребна за рад и функционисање, пише балканфацтс.нет.
Недавно је у Бугојну одржано такмичење са иконографијом учесника која је поново вратила на дневни ред извјештај Европске комисије која је јасно ово питање означила пријетњом безбједности читаве регије.
Тада је узнемирујућу изјаву дао и начелник Бугојна Един Машић који је отворио такмичење и изјавио да је ерсофт једна врста војне обуке.
"Мени је драго што је Клуб Оштрац организовао ово такмичење, прво у овој години и надам се да ће их бити још, масовнијих те још боље организованих. Овај клуб постоји већ двије године, окупља више од 30 чланова, међу којима је доста младих који кроз ово дружење пролазе једну врсту војне обуке", рекао је тада Машић.
Вечерњи лист је писао да је опрема за овај спорт веома скупа што поставља питање откуд учесницима новац за овај спорт.
"Трагови финансирања свих врста спортова и рекреације који имају везе са оружјем од стрељаштва до ловачких удружења, воде до бошњачких званичника у овом ентитету и могу се пронаћи у службеним гласницима, гдје су наведене донације клубовима. Годинама су највише донација добијали од званичника СДА, а судећи према изјави начелника Бугојна, који је из СДП-а, финансирање им није упитни ни након што је СДА изгубио многе полуге у власти у ФБиХ и прешао у опозицију", пише Вечерњи.
Они истичу и да забрињава чињеница да у регрутовању младих у ерсофт и стрељачке клубове учествују и неки полицијски званичници у централној Босни.
"Тако је МУП Средњобосанског кантона међу првима стао у одбрану ерсофт такмичења у Бугојну тврдећи како је законито јер је уредно најављено. Иако се везано уз ово окупљање није пропитивала његова законитост, већ позадина и мотиви оних који преко ерсофт клубова регрутују младе за екстремистичке издеје, због чега су их многи, укључујући и ЕК, оцијенили као пријетњу безбједности не само становника БиХ већ и цијеле регије".
