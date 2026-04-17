Вулић: Министарство безбједности доноси одлуке о граничним прелазима, а не Управни одбор УИО

Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић рекла је да, према Закону о граничној контроли, Министарство безбједности доноси одлуку о одређивању привременог граничног прелаза.
Она је упутила посланичко питање којим од предсједника Управног одбора Управе за индиректно опорезивање БиХ Срђана Амиџића тражи да појасни каква је формална улога Управног одбора у вези са отварањем граничног прелаза Градишка.
У посланичком питању Вулићева је подсјетила на законске одредбе, према којима Министарство безбједности, на приједлог Граничне полиције и уз сагласност УИО и надлежних органа сусједне државе, доноси одлуку.
"На основу којег конкретног члана закона и по којем правном основу је Управни одбор УИО надлежан за доношење одлука у вези са отварањем привремених граничних прелаза, конкретно у случају граничног прелаза Градишка, да ли Управни одбор има било какву формалну улогу у том поступку, или се сагласност даје искључиво од УИО БиХ, односно директора као надлежног органа?", навела је Вулићева у посланичком питању.
Она је затражила да јој се достави детаљна процедура по којој је отворен привремени гранични прелаз Свилај, са јасно наведеним институцијама које су учествовале у поступку, ко је дао сагласности у складу са законом, да ли су сагласности дали Министарство безбједности, Гранична полиција и УИО, те да ли је у том поступку учествовао Управни одбор, или је поступак вођен на нивоу надлежних институција и директора УИО.
"Сматрам да је од кључног значаја да се јасно утврди надлежност и поступање институција, како би се отклониле недоумице и омогућило ефикасно рјешавање проблема гужви на граничним прелазима", рекла је Вулићева.
Вулићева је посланичко питање упутила и Министарству безбједности, позивајући се на Закон о граничној контроли, на члан десет, којим је прописано да се међународни гранични прелази одређују међународним уговором са сусједном државом, као и члан 12 који предвиђа могућност одређивања привремених граничних прелаза ради, између осталог, преусмјеравања саобраћаја.
"Шта сте конкретно предузели да покренете иницијативу према Хрватској ради закључивања међународног уговора, с циљем растерећења граничног прелаза Градишка?", наводи се у питању адресираном на замјеника министра безбједности Ивицу Бошњака.
Вулићева тражи одговоре на питања која се односе на неискориштавање законске могућности за растерећење саобраћаја.
"Посебно наглашавам да се у овом поступку не ради о надлежности Управног одбора УИО, већ о давању сагласности надлежних институција, што додатно указује да постоји простор за брже и ефикасније дјеловање", рекла је Вулићева.
Она је поручила да грађани с правом очекују конкретне кораке у оквиру постојећих законских овлаштења како би се ријешио проблем дугих задржавања на граничном прелазу Градишка.
