Цвијановић на Дипломатском форуму у Анталији

17.04.2026 07:51

Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић учествоваће на позив предсједника Турске Реџепа Тајипа Ердогана на Анталија дипломатском форуму, који ће бити отворен данас и трајаће до 19. априла.

На овом форуму учествоваће бошњачки члан Предсједништва Денис Бећировић и хрватски члан Жељко Комшић.

Главна тема овогодишњег Анталија дипломатског форума је "Мапирање сутрашњице: управљање неизвјесностима", а лидери из цијелог свијета дискутоваће о важности предвиђања и рјешавања глобалних изазова, саопштено је из Предсједништва БиХ.

