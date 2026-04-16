Вујичић: Конаковић одговоран за измјену листе кандидата за судију Европског суда за људска права

Министар иностраних послова у Савјету министара Елмедин Конаковић одговоран је за измјену листе кандидата за судију Европског суда за људска права у Стразбуру, коју је сачинило Предсједништво БиХ, чиме је почињено кривично дјело, изјавио је посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Мирослав Вујичић.
Вујичић је додао да се прекрајање листи никада није дешавало, те да одговорност за овај поступак лежи искључиво на министру иностраних послова, констатујући да је неприхватљиво Конаковићево понашање који се заклиње да штити БиХ, а овим поступцима највише штете прави управо БиХ.
"Кривичну одговорност морале би да покрену и Агенција за истраге и заштиту и остали органи за то надлежни, а вјерујем да ће и Предсједништво предузети неке кораке да би заштитили законитост свог рада, с обзиром на то да је њихова листа, која је претпостављамо усаглашена у Предсједништву без обзира на политичке разлике", рекао је Вујичић.
Вујичић је истакао да је измјена листе недопустива, да је то, најблаже речено, кривично дјело и да је за непоштовање одлука Предсједништва БиХ искључиво одговоран Конаковић, који се више бави осталим стварима осим вођењем Министарства.
Подсјетио је да је Предсједништво БиХ једина институција надлежна за вођење спољних послова, а да је Министарство иностраних послова у Савјету министара обични извршилац.
Он је навео да се поставља питање која је била крајња намјера Конаковића овим потезом, те да ли то има везе са неким стварима које ће се можда у будућности рјешавати пред Европским судом за људска права у Стразбуру, а тичу се БиХ.
Према његовим ријечима, понашање Конаковића и његови поступци као министра најбоље говоре у каквом стању је дипломатија БиХ.
"Ако желимо да БиХ функционише нормално ове ствари се морају избјегавати. Сигуран сам да ће органи који воде рачуна о законитом раду извршних органа у БиХ морати отворити ово питање", навео је Вујичић за Срну.
Медији су објавили стенограм са последње сједнице Предсједништва БиХ на којој се расправљало о процесу именовања судије из БиХ у Европски суд за људска права у Стразбуру током које је савјетник предсједавајућег Предсједништва Шахбаз Џихановић изнио информације које доводе у питање легитимитет цијелог процеса избора судије.
Према писању медија, у стенограму се цитира Џихановић да је на сједници Предсједништва 1. априла рекао да има доказе да је секретар Министарства иностраних послова тражио од Секретаријата Предсједништва да му се достави извјештај у "ворд" статусу и да је извјештај комисије прецртаван, односно није вјеродостојно достављен Савјету Европе.
