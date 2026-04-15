"Дипломатија БиХ се свела на писање писама"

Аутор:Бранка Дакић
Дипломатија Елмедина Конаковића своди се на критиковање свега што долази из Републике Српске, а у свакој дипломатској сарадњи Српске види опасност по БиХ.
Овај пут засметало му је то што ће Милорад Додик крајем овог мјесеца говорити на Форуму свјетских лидера на престижном америчком универзитету, на којем ће му бити додјељено признање за промоцију демократије. У писму, између осталог, наводи да је забринут због политичког дјеловања и Додикових јавних наступа.
„Његово континуирано заговарање сецесионистичких политика додатно је појачано блиским политичким усклађивањем са Руском Федерацијом, укључујући низ састанака на високом нивоу у посљедњим годинама, као и недавне изјаве које промовишу наративе који оспоравају суверенитет и територијални интегритет БиХ и подривају уставни поредак“, рекао је Елмедин Конаковић, министар иностраних послова у Савјету министара БиХ.
Ово није став институција, већ појединца и Конаковић по ко зна који пут злоупотребљава министарство на чијем је челу. Захваљујући његовом дјеловању спољна политика БиХ је у распаду, каже Милорад Додик.
„Шта они чине од те земље, коју наводно бране? Како је могуће да један министар се обрати, а да то није став Предсједништва. Као што сте примјетили, мене они не занимају, за мене су они непостојећи у сваком погледу“, рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Да Конаковић злоупотребљава функцију коју обавља у дневно политичке сврхе, сматрају и аналитичари. Апсурдно је, сматрају, да је себи дао за право одређује ко се може обраћати на америчком универзитету.
„Зато данас имамо једну паралисану бх дипломатију и никакав спољнополитички курс. С друге стране, министар иностраних послова излази из оквира својих надлежности, тако да било какво обраћање и било коме је на његову личну иницијативу“, рекао је Бојан Шолаја, Центар за међународне и безбједносне студије.
„Он покушава да као министар иностраних послова изврши ту врсту утицаја, али то нема никаквог ефекта, јер то је један респектабилан универзитет, није то универзитет под именом „Клуб љубитеља Елмедина Конаковића, који ће да прихвати ту његову личну жељу“, рекао је Лучиано Калужа, стручњак за међународне односе.
Елмедин Конаковић је већ дуже вријеме на мети критика и у Сарајеву, гдје му замјере изузетно лоше спољнополитичко дјеловање. Док Република Српска биљежи све већу и значајнију дипломатску сарадњу, Конаковић пише критичке статусе о томе. Сада је почео и писма.
